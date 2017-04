Zo Zobora vyviezli tony odpadu, pokračujú aj túto jar

Odpadky začnú miznúť zo zoborských lesov v sobotu 22. apríla. Symbolicky na Deň Zeme, ktorý upriamuje pozornosť na ochranu životného prostredia. „Doteraz sa tejto akcie zúčastnili stovky dobrovoľníkov, turistov, milovníkov prírody, žiakov a študentov škôl,“ informuje Radovan Baláž z Nitrianskeho horského spolku (NHS). Akciu organizujú v spolupráci mestom a Správou Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie.

Pomoc prírode odštartuje o deviatej hodine dopoludnia pred liečebným ústavom. Počas jubilejného ročníka budú aktivisti čistiť turistické chodníky a ich okolie medzi Dražovcami, Pyramídou, Zoborom a Žibricou od smetí rôzneho druhu.

„Cieľom je tiež asanácia nelegálnych skládok na území prírodnej rezervácie Lupka a nad mestskou časťou Dražovce, kde sa každoročne hromadí veľa odpadu,“ dodal Baláž. Počas uplynulých ročníkov vyzbierali v lokalite asi 26 ton. „Dlhodobým problémom sú najmä nelegálne skládky. Práve z nich pochádza väčšina vyzbieraného odpadu,“ približuje člen NHS.

Zoborské vrchy trpia blízkosťou veľkého mesta, ľahkou dostupnosťou a tiež nezodpovednosťou ľudí. „Odpad vyvážajú do prírody namiesto do zberných dvoroch, kde ho môžu odovzdať zadarmo, respektíve prázdne obaly z potravín, ktoré sa vzali na túru, neznesú dole do mesta, ale vyhodia ich v prírode,“ podotkol Baláž.

Likvidáciu vyzbieraných smetí zabezpečí mesto Nitra prostredníctvom spoločnosti Nitrianske komunálne služby. Pre zúčastnených dobrovoľníkov bude po čistení zabezpečené občerstvenie.