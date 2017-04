Ružinov zastavil výstavbu čiernej stavby na Solivarskej

SITA |

Bratislavská mestská časť Ružinov zastavila výstavbu čiernej stavby bytového domu na Solivarskej ulici. Na brífingu to povedal starosta Ružinova Dušan Pekár s tým, že stavebník výkopovú jamu a ryhy, ktoré vyhĺbil, zasypal, a do 30 dní by malo zmiznúť aj oplotenie okolo pozemku, na ktorom čierna stavba mala vyrásť.