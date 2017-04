Chodníky cez Jánošíkové diery po páde ľadopádov opravili

Začiatkom marca po výraznom oteplení na chodník cez populárne Jánošíkové diery spadol obrovský kus ľadu, ktorý poškodil trasu zabezpečenú železnými lavicami.

Dobrovoľníci a záchranári z HZS Malá Fatra pred Veľkou nocou opravovali poškodené železné lavice, ktoré zabezpečujú priechod cez kaňon. Autor: Renáta Jaloviarová, Pravda

Kým sa kusy spadnutých ľadopádov neroztopili boli Diery zatvorené. Potom ich síce sprístupnili, no poškodený úsek zdolávali návštevníci ako menšiu prekážkovú dráhu. Po oprave je zabezpečená trasa pohodlnejšia. Chodník upravovali dobrovoľníci a chlapi z horskej služby. Menili najmä lavice a konzoly, ktoré boli poohýbané alebo odtrhnuté.

„Náklady na opravu sú okolo 2500 eur,“ povedal predseda OZ Diery Róbert Hlaváč. Poškodený bol približne 10 až 15-metrový úsek, ktorý sa nachádza neďaleko nástupného miesta pri hoteli Diery.

„Je to v úzkom kaňone, ktorý je kľúčový pre priechodnosť celých Dier, je to prístupové miesto cez ktoré sa prechádza do Nových a Horných dier,“ podotkol Peter Muráň z Horskej záchrannej služby (HZS) Malá Fatra.



(Kliknutím na obrázok zväčši, Po oteplení, v marci, obrovská ľadová masa spadla na turistický chodník.(Kliknutím na obrázok zväčši, otvoriť v novom okne Autor: Renáta Jaloviarová, Pravda

Po každej zime bolo treba chodníky cez Jánošíkové diery opraviť, zväčša ich však poškodili lavíny.

Ľadopády sa roztápali postupne. Poslednú zimu však boli vďaka tomu, že už od decembra do konca januára neprertžite mrzlo, oveľa masívnejšie. „Ľad natiekol veľmi veľký. Bolo to pekné, pre ľudí zaujímavé, bohužiaľ po oteplení tá masa ľadu naraz povolila,“ uviedol Jozef Šupica z HZS Malá Fatra.

Jánošíkove Diery sú súčasťou Národnej prírodnej rezervácie Rozsutec a skladajú sa z troch častí – Dolné, Nové a Horné Diery. Sú v nich viac ako dve desiatky vodopádov. Zdolávajú sa cez rebríky, lavičky či pomocou reťazí.