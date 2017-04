V Trenčianskej Teplej si ctia históriu. Dievčatá si tu tradičnú oblievačku zaisťujú rok dopredu

Kým v okolí Trenčína už tradičná veľkonočná oblievačka pomaly ale isto vymiera, v Trenčianskej Teplej každý rok vytiahnu zo stajne kone, oblečú si kroje a idú vyšibať miestne dievčatá.

Pri šibačke nechýbajú plné vedrá ľadovej vody, smiech a krik dievčat. Kuriózne je, že tamojšie dievčatá sa na takúto oblievačku tešia celý rok a dokonca si šibačov objednávajú rok dopredu. Ako dlho sa však tradícia v Teplej udrží je otázne, šibači tvrdia, že už sú na takéto aktivity pristarí a dúfajú, že nájdu nasledovaníkov, ak nie, na budúci rok sa vraj už šibať nebude.

Oblievačka v Trenčianskej teplej

„Takto chodíme oblievať už siedmy rok a každý rok sme zatiaľ mali aj kone, niekedy biele, niekedy hnedé, podľa toho, aké sú,“ povedal jeden zo šibačov Dominik Slotík.

Súčasťou tradície sú aj kroje a harmonikár, ten však tento rok chýbal. „Odrezal si prsty na cirkulárke, tak chýba,“ skonštatovali smutne šibači. Napriek absencii hodobníka, hudba nechýbala, mládenci si zaspievali aj sami.

Hrozí však, že na budúci rok budú dievčatá čakať na oblievačov márne. „Tá naša staršia generácia tak nejak chabne, necháme to už na mladších. Ak budú v tom pokračovať, tak to bude skvelé, ale ak nie, tak nie,“ skonštatoval Dominik.

Podľa šibačov sa dievčatá na nich každoročne tešia. „Tešia sa celý rok, už dopredu si nás objednávajú. Tento rok musíme zvládnuť obehať až dvadsaťpäť, tridsať domov, takže máme čo robiť,“ dodal Dominik.

Podľa neho má oblievačka v Teplej dlhoročnú tradíciu. „Už pred nami to robila jedna partia. Niekoľko rokov. Potom sme sa zozbierali my a tá generácia, čo dúfame, že nastúpi po nás, bude už tretia. Tu na okolí sa oblievalo v Selci, v Opatovej zvykli chodiť aj s hasičškou striekačkou, ale inak neviem. Ak to tak môžem zhodnotiť, tá tradícia skôr vymiera, zdá sa mi, že mladí ľudia sa hanbia pokračovať v nej, radšej idú niekam na výlet, ale oblievať sa už veľmi nechystajú. Je to smutné. To si myslím, pretože naše tradície by sme si mali udržiavať a kto to udrží ak nie my?“ pýta sa D. Slotík.