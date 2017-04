Obchody by mali byť v centre Bratislavy otvorené nonstop

Ako informovala hovorkyňa Starého Mesta Nora Gubková, je to jedna z celkovo 132 pripomienok občanov a organizácií, ktoré k návrhu Staré Mesto dostalo, a po ich vyhodnotení sa rozhodlo do návrhu zapracovať 18 z nich a čiastočne akceptovať ďalších 27. Podľa Gubkovej po zohľadnení pripomienok mestská časť tiež rozšírila počet dní s predĺženým časom. To znamená, že vo štvrtok, v piatok a v sobotu môžu byť diskotéky, nočné bary a kluby otvorené do 04:00 ráno a vinárne a pivárne do jednej hodiny rannej. Zmena nastala aj pri predaji cez okienko, kde sa navrhuje predĺžiť dobu predaja do 02:00 ráno. Dôležitou zmenou je aj umožnenie prevádzkovateľom, aby si mohli ohlásiť viac druhov prevádzok.

„Vyhoveli sme pripomienkam, ktoré podľa môjho názoru vylepšujú návrh. Tie, ktoré neboli akceptované, sme dali k dispozícii poslancom. Každú z nich si môžu osvojiť a navrhnúť ako pozmeňovací návrh. Materiál, ktorý som predložil, nebol nápadom starostu, ale takúto povinnosť nám ukladá zákon,“ povedal starosta Starého Mesta Radoslav Števčík. „Ak niekto predloží lepší návrh, budem ho akceptovať, podobne prijmem všetky zmeny, o ktorých rozhodnú poslanci. S jedinou podmienkou, že to nemôžu byť zmeny nad rámec zákona,“ dodal Števčík.

K druhému návrhu VZN, ktorý sa týka ochrany verejného poriadku v súvislosti s prevádzkovaním niektorých prevádzok obchodu a služieb, dostalo Staré Mesto sedem pripomienok, z ktorých samospráva čiastočne akceptovala tri. „Chcel by som upriamiť pozornosť práve na toto VZN, pretože nie otváracie hodiny, ale ochrana verejného poriadku je kľúčom k symbióze medzi mestotvornou úlohou Starého Mesta na úseku cestovného ruchu a pokojným životom jeho obyvateľov,“ uzavrel Števčík

O oboch návrhoch VZN budú staromestskí poslanci rokovať na mimoriadnom zasadnutí zastupiteľstva v piatok 21. apríla. V prípade, ak poslanci návrhy VZN schvália, tie nadobudnú účinnosť 15. mája.