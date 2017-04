Na východe vyšetrujú dve tragické nehody. Zomreli pri nich dvaja mladí ľudia

Ako informovala prešovská policajná hovorkyňa Jana Migaľová, päťdesiattriročný vodič autobusu vyviazol bez zranení a alkohol mu nezistili.

Presné okolnosti tragickej nehody a mieru zavinenia polícia vyšetruje. Obaja vodiči boli zo Spišskej Starej Vsi.

Mladý ľudský život si vyžiadala aj pondelková nehoda v obci Stakčín v okrese Snina. Dvadsaťdvaročná Monika z Košíc na Seate Ibiza nezvládla zákrutu, neprispôsobila rýchlosť a s autom prešla do protismeru. Vbehla do priekopy, kde narazila do betónového mostíka.

Po náraze auto vymrštilo do odstaveného nákladného vozidla, Seat napokon dopadol na cestu priamo pred prichádzajúci Renault Megane. Toto vozidlo následkom nárazu poškodilo ďalšie dve odstavené vozidlá.

V Monikinom aute boli okrem nej aj ďalší traja spolujazdci, jeden z nich, 17-ročný Lukáš, zomrel na mieste. Vodičom alkohol nezistili. Moniku už obvinili z usmrtenia.