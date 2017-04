Prebehnú trasu úteku Wetzlera a Vrbu. Nechcú, aby sa na zabudlo na koncentráky

Muži, ktorí podali svedectvo

Alfred Israel Wetzler

(10. máj 1918 – 8. február 1988)

Narodil sa v robotníckej rodine. V rokoch 1936 – 1940 pracoval ako robotník v Trnave, v rokoch 1942 – 1944 bol väznený v koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau. Patril medzi 12 väzňov, ktorým sa za celú dobu existencie podaril úspešný útek z tábora. Ako prvý, spoločne s Rudolfom Vrbom, vyrozprával o hrôzach, ktorých tam bol svedkom.

Rudolf Vrba

(11. september 1924 – 27. marec 2006)

Vrba sa narodil ako Walter Rosenberg v Topoľčanoch, Eliasovi a Helene Rosenbergovým (rodená Grünfeldová), ktorí vlastnili parnú pílu v Jaklovciach pri Margecanoch. Pretože bol židom, bol ako 15-ročný podľa slovenskej verzie nacistických Norimberských zákonov, ktoré tvrdo obmedzili ľudské práva židov, vylúčený z bratislavského gymnázia a odišiel pracovať ako robotník do Trnavy. 14. júna 1942 bol deportovaný do nacistického koncentračného tábora Majdanek. 15. januára 1943 bol prevezený do Birkenau, odkiaľ sa mu podarilo v apríli 1944 ujsť.

