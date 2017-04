Cestný pirát nabúral v Martine šesť áut

Pred nárazom stáli zaparkované pri chodníku pred panelákom na Hurbanovej ulici. V utorok v noci im do nich nabúralo iné auto. Po náraze zastavilo, posádka vystúpila a z miesta utiekla. V aute sa pravdepodobne viezli štyria ľudia. Keďže malo evidenčné číslo a po nehode zostalo na mieste, majiteľ je polícii známy. Otázkou je, kto sa vo vozidle viezol a kto vozidlo šoféroval.

„Polícia v Martine po vodičovi vozidla pátra. Zároveň žiada aj občanov a svedkov dopravnej nehody, aby informácie o vodičovi oznámili na bezplatnom čísle 158 alebo osobne na Okresnom dopravnom inšpektoráte v Martine,“ uviedla hovorkyňa krajskej polície v Žiline Jana Balogová.

Niektoré z áut sú nepojazdné. „Dennodenne potrebujem auto, bez neho som ako bez ruky. Mám problémy s kolenom, manželku mám chorľavú, potrebujeme ho. Auto je síce starší ročník, ale bolo porobené, teraz je rozbité, je to zlé,“ povedal 68-ročný Michal, majiteľ jedného z poškodených vozidiel. Odhadnutá škoda na nabúraných autách je takmer 7-tisíc eur.

Pred pár dňami sa stal podobný prípad aj v Michalovciach. Vodič pod vplyvom alkoholu (1 promile) nabúral do štyroch zaparkovaných áut, do dopravnej značky a stĺpa. Vo februári zasa 39-ročný muž poškodil na trenčianskom sídlisku Juh desať áut vrátane toho, ktoré šoféroval. Nebolo jeho, ale kamarátovo. Do dvoch hodín ho mali policajti, dychovou skúškou mu zistili 1,77 promile alkoholu. Škoda vtedy presiahla 30-tisíc eur.

Opitý 22-ročný vodič unikal policajnej hliadke v centre Banskej Bystrice vlani v októbri. Nabúral do piatich áut stojacich pred bytovkou. Keď ho policajti dolapili, nafúkal 1,92 promile.