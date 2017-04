Začína sa víkendové podujatie Bratislavské mestské dni

Akcia, ktorou si mesto už po štrnásty raz pripomenie pridelenie mestských práv, bude do nedele 23. apríla. Letnú turistickú sezónu už tradične spustia odpečatením mestských brán. Svoju kanceláriu pre verejnosť otvorí primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal, zadarmo bude možné navštíviť viaceré tematické múzeá. Otvorená pre všetkých bude bezplatne aj Zoologická záhrada Bratislava. Doteraz podujatie nazývali Bratislava pre všetkých, tento rok víkendovú akciu premenovali na Bratislavské mestské dni.

Cena primátora 2017

Podujatie v piatok podvečer odštartuje Galaprogram Cena primátora 2017. Ocenenie si v Primaciálnom paláci prevezmú z rúk bratislavského primátora Iva Nesrovnala významní obyvatelia hlavného mesta. Týmto najvyšším samosprávnym ocenením vyznamenávajú Bratislavčanov, ktorí sa zaslúžili o občiansky, kultúrny, spoločenský či športový rozvoj hlavného mesta a spoločnosti. Ocenení získajú bronzovú sošku Rytiera Rolanda, ochrancu mestských práv a výsad.

Na návštevu k primátorovi

Najbohatší program Bratislavských mestských dní ponúka mesto v sobotu a v nedeľu. Turistickú sezónu radnica otvorí v sobotu o 10:00 symbolickým odpečatením mestských brán. Do svojej kancelárie návštevníkov pozýva aj primátor spolu so svojimi námestníkmi. Bratislavčanov i návštevníkov mesta bude v Primaciálnom paláci už tradične primátor vítať od 10:00 do 18:00, kde sprístupnia priestory, v ktorých sedí vedenie mesta.

V Primaciálnom paláci budú môcť návštevníci počas víkendu otvorených dverí samosprávy navštíviť aj reprezentačné priestory s obrazárňou a unikátnymi gobelínmi a vypočuť si koncerty detí základných umeleckých škôl v Zrkadlovej sieni.

Tradične veľké lákadlo je zoo

Počas víkendu bude pre všetkých bezplatne otvorená aj Zoologická záhrada Bratislava. V sobotu otvoria výbeh pre vlky euroázijské, pripravujú tiež vozenie na koňoch i prehliadky expozície zvierat.

Spoznať históriu Bratislavy budú môcť návštevníci počas tematických prehliadok, kde im porozprávajú o tajomstvách židovskej Bratislavy alebo o plesoch a báloch v období Márie Terézie.

Otvorené budú aj pracoviská Mestskej knižnice, ktoré budú zapisovať nových členov bez poplatku. Múzeum mesta Bratislavy zas v sobotu i v nedeľu od 10:00 do 18:00 ponúka bezplatný vstup do tematických expozícií. Záujemcovia môžu navštíviť napríklad Múzeum hodín, Múzeum farmácie, Hrad Devín, Múzeum zbraní i Múzeum vinohradníctva. Prístupné bude aj Vodárenské múzeum BVS na Devínskej ceste. Otvorená už tradične bude aj Kaplnka sv. Jakuba. Záujemcovia si v sprievode pracovníkov môžu pozrieť podzemie kaplnky, ktorú otvárajú len počas tohto podujatia.

Akcie v prírode

Ani tento rok nebudú chýbať nedeľné Lesnícke dni na Partizánskej lúke. Deti budú môcť formou súťaží či hier spoznávať dreviny, živočíchy i prácu lesníkov. Po atrakciách však nebudú musieť návštevníci chodiť len pešo, v centre mesta sa budú môcť povoziť historickými vozidlami. V sobotu aj v nedeľu budú premávať v čase od 9:00 do 18:00 s intervalom tridsať minúť, zastavovať budú na všetkých zastávkach. Iba historické spoje s označením H budú bezplatné.

Auto nechajte doma

Kompletný program podujatia Bratislava pre všetkých zverejňujú na internetovej stránke hlavného mesta bratislava.sk. Magistrát pripomína, že ak nie je uvedené inak, vstup na všetky podujatia je bezplatný. Vstup na niektoré podujatia alebo expozície môže byť limitovaný kapacitou priestorov a niektoré akcie môžu pre nepriaznivé počasie zrušiť.

Nápor návštevníkov však kapacitne nemusia zvládať parkoviská pri jednotlivých atrakciách, radnica preto ľuďom odporúča, aby sa cez víkend do mesta vybrali radšej mestskou hromadnou dopravou. Na viacerých linkách počas tohto víkendu budú premávať posilnené spoje. V sobotu i v nedeľu posilnia dopravu na linke číslo 31, ktorá pôjde zo zastávky Blumentál do zoologickej záhrady, na Cintorín Slávičie údolie a späť. Posilnená bude aj linka číslo 32, ktorá pôjde z Hlavnej stanice do zoologickej záhrady, na sídlisko Dlhé diely a späť.