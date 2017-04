Na pamätník piešťanského rabína nastriekali hákový kríž

Prípadom sa zaoberá jednotka polície zameraná proti extrémizmu.

Skromný pamätník v parčíku pri Gymnáziu Pierra de Coubertina odhalili koncom minulého roku za prítomnosti potomkov bývalého piešťanského rabína.

„Môžeme potvrdiť, že prípad vyšetruje Národná kriminálna agentúra Prezídia Policajného zboru ako trestný čin extrémizmu. Vzhľadom na prebiehajúce úkony sa k veci nebudeme bližšie vyjadrovať,“ informoval Martin Wäldl z kancelárie prezidenta Policajného zboru.

Teichtal sa narodil v roku 1885, podľa textu na pamätnej tabuli bol nielen rabínom, ale aj hlavou rabínskeho súdu židovskej komunity v Piešťanoch až do jeho deportácie do koncentračného tábora v Osvienčime v roku 1944. Zomrel začiatkom roku 1945 počas presunu do koncentračného tábora Mauthausen.