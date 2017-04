V Trenčianskom kraji robia bezpečnejšie priechody pre chodcov

Chodci v Trenčianskom kraji môžu prejsť cez cesty bezpečnejšie. Trenčiansky samosprávny kraj pokračuje v upravovaní priechodov tak, aby boli viditeľnejšie. Najnovšie investoval do ôsmich priechodov pre chodcov. Priechody upravuje župa už druhý rok a mieni v tom pokračovať aj naďalej. Cieľom je, aby chodci, cyklisti, deti, či seniori mohli prejsť cez cestu bez obáv, že ich zrazí auto.

"Trenčiansky samosprávny kraj sa koncom minulého roka uchádzal za týmto účelom o dotáciu ministerstva vnútra. Celkové náklady na projekt modernizácie vybraných priechodov pre chodcov v kraji sa vyšplhali do výšky takmer 24-tisíc eur. Dotácia z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR predstavovala takmer 23-tisíc eur, zvyšok zo svojej kasy doplatila župa.

Do priechodov osadili kataramány

Modernizáciou vďaka dotácii prešlo osem priechodov v 7 lokalitách," informovala Barbora Jánošková z oddelenia komunikácie trenčianskej župy. To, o ktoré priechody pôjde, vytypovala samospráva spoločne s jednotlivými okresnými dopravnými inšpektorátmi. Do týchto priechodov vzápätí osadili takzvané katamarány, čo sú reflexné body zapustené do cesty.

„Trenčiansky samosprávny kraj sa ako jeden z dvoch krajov uchádzal o vypísanú dotáciu v rámci výzvy Prezídia policajného zboru Slovenska,“ povedal vedúci Odboru dopravy na samosprávnom kraji Jaroslav Pleva.

Do úpravy priechodov sa pustia v lete

Trenčianska župa však mieni riešiť v tomto roku aj ďalšie problémové priechody pre chodcov. S návrhom spraviť ich bezpečnejšími prišla vlani. Pracovníci župy si prezreli 469 priechodov v celom kraji a 402 z nich vybrali ako kandidátov na osadenie bezpečnostných prvkov v priebehu štyroch rokov. Cieľom je zosúladiť technický stav priechodov pre chodcov na cestách 2. a 3. triedy s planou legislatívou.

„Od októbra minulého roka sa Správe ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja podarilo osadiť bezpečnostné prvky na 55 priechodoch, vďaka dotácii Ministerstva vnútra teraz pribudlo ďalších osem. Tento rok plánujeme pristúpiť k rozsiahlejším úpravám na ďalších priechodoch pre chodcov na cestách 2. a 3. triedy,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška.

Do úpravy priechodov sa župa mieni pustiť už v lete a v súčasnosti spracúva projektovú dokumentáciu na ktorej pracuje spolu s dotknutými obcami a mestami. „Úprava bude zameraná na vybudovanie osvetlenia priechodov, bezbariérových prvkov, zvýraznení vodorovného aj zvislého dopravného značenia, osadení LED svetiel a prvkov zvýrazňujúcich samotný priechod pre chodcov,“ vysvetlil riaditeľ Správy ciest TSK Radovan Karkuš.