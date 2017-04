Zaplavené múzeum gymnázia v Revúcej opäť otvorili

Desať mesiacov bolo z technických príčin zatvorené. Na takýto čas museli vlani koncom júla neplánovane zavrieť Múzeum Prvého slovenského gymnázia v Revúcej. Valiaca sa voda vtedy po silnej búrke zaliala najskôr Park slovenských národovcov v záhrade múzea a potom aj samotné expozície. Namiesto návštevníkov boli v ďalších mesiacoch dennými hosťami múzea pracovné čaty. Od pondelka 24. apríla to však už neplatí, múzeum môže zas privítať návštevníkov.

Šťastný aj smutný. Oboma prívlastkami možno v revúckom múzeu označiť vlaňajší rok. Najskôr ho po deväťmesačnej rozsiahlej rekonštrukcii 1. apríla minulého roku otvárali, aby ho už po troch mesiacoch museli zavrieť.

Radosť z vynovených priestorov, na rekonštrukciu ktorých použili podľa prednostky mestského úradu Evy Kučerákovej takmer štvrť milióna eur zo štrukturálnych, vlastných a sponzorských zdrojov, netrvala dlho. Záplavy z konca júla všetko skalili a veľa zničili. Zaplavené boli expozície, chodby múzea, záhrada.

„Voda nám poškodila múry, podlahy, zničila osem starých tlačív, ktoré bolo treba reštaurovať, podobne ako niekoľko starých nádob. Jedna komoda bola zničená natoľko, že sme ju museli vymeniť za inú,“ sumarizuje následky povodne riaditeľka múzea Diana Lamperová. Prvé odhady hovorili o niekoľkotýždňovom zatvorení, napokon z toho bolo desať mesiacov. Lamperová vysvetľuje, že skôr sa nedalo.

„Veľmi veľa času zabralo odvlhčovanie múrov, ktoré sú z hliny, a preto vysychali pomalšie a dlhšie. Sušili sme ich odvlhčovačmi a pri dobrom počasí vetraním. Až potom, keď dôkladne vyschli, ich bolo možné opraviť a natrieť.“ Riaditeľka prízvukuje, že povodeň zničila aj drevené podlahy, ktoré museli vymeniť za nové.

Práce na oprave národnej kultúrnej pamiatky financoval zriaďovateľ múzea, ktorým je mesto Revúca.

„Z rezervného fondu múzea sme na to vyčlenili 43-tisíc eur,“ poznamenáva vedúca finančného a majetkovoprávneho oddelenia na revúckom magistráte Jana Frandelová. Peniaze nepoužili len na opravu poškodených častí a exponátov, ale aj na protipovodňové opatrenia, aby sa situácia z vlaňajška neopakovala.

„Za múrmi areálu múzea boli osadené betónové zábrany, v záhrade pri múzeu sa urobila drenáž,“ pokračuje riaditeľka Lamperová. Zaujímavý osud postihol počas záplavy starú kroniku, do ktorej sa na chodbe pri vstupe podpisovali hostia. Voda ju vtedy odplavila asi kilometer od budovy na Kúpeľnú ulicu, kde ju našli dve obyvateľky mesta a vrátili múzeu.

„Kroniku sa podarilo odborne zreštaurovať, no už nebude slúžiť pôvodnému účelu. Nahradili sme ju inou a z nej sa stal múzejný kúsok, ktorý bude pripomínať povodeň z roku 2016,“ podčiarkla Lamperová.

V pondelok mohlo múzeum opäť otvoriť svoje brány návštevníkom. Riaditeľka podotýka, že do letnej sezóny bude otvorené v pondelok až piatok od 8. do 16. hodiny a v júli a auguste od 8. do 18. h vrátane víkendov.

„Ešte sme múzeum iba otvorili a už sa nám prihlasujú prvé zájazdy. Záujem majú školy, a to nielen z Revúcej, ale aj zo širokého okolia,“ dodala riaditeľka. Dôležitosť múzea pre mesto podčiarkuje prednostka mestského úradu Kučeráková. „Múzeum je pre nás v Revúcej jedným z hlavných prostriedkov na rozvoj cestového ruchu,“ zdôraznila.