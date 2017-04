Bratislavskí poslanci opäť neschválili nájom pozemkov pred ambasádou USA

Aj napriek tomuto rozhodnutiu zastupiteľstva však plot z námestia tak rýchlo nezmizne, pretože podľa Viedenského dohovoru je bezpečnostná zóna súčasťou ambasády aj na priľahlých pozemkoch bez ohľadu na vlastníctvo. „Jednoznačne sme Američanom dali najavo, že si neželáme plot na našom najkrajšom bratislavskom námestí,“ povedal po hlasovaní bratislavský mestský a staromestský miestny poslanec Martin Borguľa, ktorý proti bezpečnostnému plotu na týchto pozemkoch dlhodobo bojuje.

Plot je čiernou stavbou

„Chápem každého, komu sa ten plot nepáči, nepáči sa ani mne. Problém je, že my sme mali rozhodnúť o nájme pozemku, nie o plote. To, či plot stojí alebo ho odstránia, by mal riešiť staromestský stavebný úrad. Za prenájom pozemku pod plotom sme mohli získať nie malé peniaze,“ spomenula po hlasovaní námestníčka primátora Bratislavy Iveta Plšeková. Naposledy zastupiteľstvo neschválilo nájom americkej ambasáde vo februári.

Celková suma, ktorú mohlo hlavné mesto získať z prenájmu, mala byť 480-tisíc eur za rok. Návrh na nájom pozemkov Spojeným štátom americkým predkladali poslancom na dobu určitú, do 15. augusta 2019 s dvojročnou opciou do augusta 2021. „Riešením, ktoré dlhodobo presadzujem, je odstránenie plota, ktorý je čiernou stavbou. Okrem toho plot stojí na pozemkoch, ku ktorým nemá ambasáda právoplatnú nájomnú zmluvu,“ spomenul po februárovom hlasovaní Borguľa.

O tom, že plot má z námestia zmiznúť, rozhodli bratislavskí poslanci vlani. Zastupiteľstvo na júnovom zasadnutí rozhodlo, že ambasáda bude za pozemok pod plotom platiť ďalšie tri roky nájomné jedno euro za meter štvorcový za deň, čo pri výmere 1 318 metrov štvorcových predstavuje približne 481-tisíc eur ročne. Dodatok k zmluve o nájme mal vstúpiť do platnosti pod podmienkou, že ho ambasáda podpíše do šesťdesiatich dní od schválenia uznesenia. Ambasáda síce doručila Hlavnému mestu SR Bratislava podpísaný dodatok v uvedenej lehote, bolo to však po uplynutí doby nájmu, po 15. auguste tohto roka. Poslanci hovorili o možnosti uzatvoriť nájomnú zmluvu na dobu určitú na tri roky do 15. augusta 2019, zmluvu však nakoniec zastupiteľstvo neschválilo.

Ambasáda hľadá nové pozemky

Ambasáda USA mala mestské pozemky na Hviezdoslavovom námestí a Paulínyho ulici s rozlohou približne 1 300 metrov štvorcových prenajaté od roku 2005. Bezpečnostné opatrenia okolo budovy na Hviezdoslavovom námestí spravilo veľvyslanectvo v súvislosti s teroristickým útokmi v New Yorku z 11. septembra 2001. Vtedajší nájom bol stanovený na jednu korunu (v prepočte 0,03 eura) na rok za celý predmet nájmu. O odchode americkej ambasády z Hviezdoslavovho námestia sa hovorí už dva roky. Vtedy veľvyslanectvo žiadalo o predĺženie nájmu na mestské pozemky, desaťročná zmluva z roku 2005 totiž mala vo februári 2015 vypršať. Vtedajším bratislavským mestským poslancom sa však ďalšie predlžovanie nájmu pre bezpečnostné opatrenia ambasády nepozdávalo a navrhovali, aby americké veľvyslanectvo plot odstránilo alebo si našlo vhodnejšie miesto pre svoje sídlo. Ambasáda na základe viacerých rokovaní so samosprávou vyhodnotila svoje možnosti a rozhodla sa, že si buď nájdu, alebo postavia novú budovu. Takýto proces však trvá roky.