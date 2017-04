V Trenčíne pretieklo 140 litrov krvi

Iniciátorom akcie, pri ktorej darujú ľudia krv rovno na úrade, sa stal už pred troma rokmi trenčiansky župan Jaroslav Baška. Sám dobrovoľne prelieva krv. „Každý rok príde darovať krv niekoľko desiatok ľudí a aj vďaka nim sa nám jej podarilo darovať viac ako sto litrov,“ povedal J. Baška. Trenčiansky samosprávny kraj tak organizuje Kvapku krvi až dvakrát do roka. a tá putuje do troch nemocníc, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja – do trenčianskej, bojnickej a považskobystrickej. Tento rok bolo podľa Mateja Pláneka z oddelenia komunikácie kraja až 80 percent ľudí, ktorí chceli darovať krv vhodnými darcami.

„Okrem zamestnancov úradu TSK, darovali krv aj zamestnanci Centra sociálnych služieb v Novej Bošáci a Lednických Rovniach a krajskej organizácie cestovného ruchu Trenčín región. Celkový objem darovanej krvi stúpa každou zorganizovanou Kvapkou,“ vysvetlil M. Plánek.