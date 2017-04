Súd pozastavil výstavbu nájomných bytov v Dúbravke

Okresný súd Bratislava IV pozastavil práce na výstavbe 68 náhradných nájomných bytov pre ľudí z reštituovaných domov v dúbravskej lokalite Pri kríži. Uviedla to dnes mestská časť Bratislava - Dúbravka.

Po necelých 24 hodinách tak nastáva zvrat, bratislavskí mestskí poslanci na štvrtkovom rokovaní zastupiteľstva totiž rozhodli, že výstavbu bytov v lokalite Pri kríži nezastavia. Spor medzi bratislavskou mestskou časťou Dúbravka a bratislavským magistrátom tak pokračuje.

Na marcovom zastupiteľstve mestskí poslanci primátora Bratislavy Iva Nesrovnala požiadali, aby výstavbu bytov v Dúbravke zastavil. Primátor však toto uznesenie nepodpísal a mestskí poslanci jeho veto vo štvrtok neprelomili. S výstavbou bytov začalo mesto v marci, s prácami tak môže podľa štvrtkového uznesenia mestského zastupiteľstva aj naďalej pokračovať.

Voči rozhodnutiu sa hlavné mesto môže odvolať

Ako ďalej Dúbravka uvádza v tlačovej správe, ktorú poskytla hovorkyňa mestskej časti Lucia Marcinatová, po rozhodnutí súdu sa hlavné mesto musí zdržať akejkoľvek stavebnej činnosti na pozemku, a aj výrubu drevín. Voči rozhodnutiu sa podľa Dúbravky môže hlavné mesto odvolať na Krajský súd. Mestská časť Bratislava Dúbravka pripomína, že chce situáciu riešiť. „Oslovíme ešte raz pána primátora Iva Nesrovnala a pozveme ho na konštruktívnu debatu o riešení výstavby na pozemku Pri kríži,“ dodal starosta Dúbravky Martin Zaťovič. Bratislavský magistrát dnes vo svojom stanovisku uvádza, že hlavnému mestu nedoručili takéto rozhodnutie súdu, preto sa k tomu nevedia vyjadriť.

Stavbu bytov v lokalite Pri Kríži zastupuje mestská organizácia Generálny Investor Bratislavy. Organizácia tvrdí, že výstavba je v súlade s právoplatným stavebným povolením, ktoré vydala mestská časť Bratislava – Dúbravka. „Stavebné povolenie je proces. A keď stavebník splní všetky veci a dodá všetko, čo má, musím to podpísať. Keby som to nepodpísal, konám protiprávne,“ spomenul Zaťovič.

Náhradné byty by mala do 295 dní od prevzatia staveniska postaviť spoločnosť Metrostav Slovakia. Podľa zmluvy je celková cena výstavby 4 739 794 eur s DPH. Povinnosťou hlavného mesta SR Bratislava bolo podľa zákona prijatého Národnou radou SR v roku 2011 zabezpečiť k 1. januáru tohto roka náhradné bývanie pre ľudí zapísaných v zoznamoch. Ľudia napriek tomu podľa primátora nie sú ohrození tým, že ich zo súčasných bytov niekto vyhodí. Reštituent musí zo zákona akceptovať nájomníkov bytov aj po 1. januári 2017, až dovtedy, kým budú mať náhradný byt. Rozdiel medzi trhovým a regulovaným nájomným dopláca reštituentom mesto. V rozpočte na to vyčlenilo tri milióny eur.