Osýpky u ročného bábätka pri Leviciach zatiaľ nepotvrdili

Vyšetrenie prvej vzorky, ktorú odobrali bábätku, vykonalo Národné referenčné centrum pre morbilli, rubeolu a parotitídu. „Laboratórne vyšetrenie na prítomnosť vírusu osýpok bolo s negatívnym výsledkom. Ďalšie laboratórne vyšetrenia naďalej prebiehajú. Prijaté opatrenia preto aj naďalej zostávajú v platnosti,“ povedala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva Zuzana Drobová.

Druhú vzorku odoberú dieťaťu v priebehu 10 až 14 dní. „Dovtedy u nás s veľkou pravdepodobnosťou zostane dieťa spolu s matkou hospitalizované,“ spresnila Tatiana Timková, hovorkyňa Fakultnej nemocnice v Nitre. Malý pacient leží na infekčnej klinike, kde až do odvolania platí zákaz návštev. „Dieťa je bez horúčok a vyrážky sú na ústupe. Je plne dojčené, a keďže matka bola proti osýpkam očkovaná, malo by byť cez materské mlieko chránené,“ doplnila hovorkyňa nemocnice.

U bábätka sa objavila vyrážka minulú stredu 20. apríla, šesť dní po tom, čo sa s rodičmi vrátilo z dvojtýždňovej návštevy Talianska. Na druhý deň s ním išli k pediatričke, ktorá vyslovila podozrenie na osýpky a dieťa poslala na vyšetrenie do infektologickej ambulancie v Leviciach. Rovnaké podozrenie vyjadril aj infektológ. Ešte v ten deň previezli malého pacienta do Fakultnej nemocnice v Nitre.

Dieťa nebolo očkované proti osýpkam pre svoj nízky vek. Vakcinácia proti tomuto ochoreniu je povinná a vykoná sa u 15– až 18-mesačných detí.

Osýpky u detí prebiehajú veľmi typicky s trojdňovým štádiom, počas ktorého ochorenie vyzerá ako zápal horných dýchacích ciest s nádchou, so zápalom nosohltana, s kašľom, so zvýšenou teplotou a zápalom spojoviek. „Dieťa má uplakaný výraz tváre. Na ústnej sliznici v oblasti stoličiek sa zjavujú žltobelavé škvrny so začervenaným okolím, takzvané Koplikove škvrny,“ opísala hovorkyňa úradu hygieny Drobová. Osýpkové vyrážky sú červené, splývavé. Na štvrtý až piaty deň ochorenia sa vyrážky objavujú na záhlaví. Šíria sa na tvár, krk, brucho a končatiny, pretrvávajú asi štyri až sedem dní.

Osýpky potvrdili v apríli u 25-ročného Taliana. Nakazil sa pravdepodobne v srbskom Novom Sade, kde koncom marca strávil niekoľko dní. Očkovaný proti tomuto ochoreniu nebol. Z nemocnice bol prepustený do domáceho liečenia 18. apríla. Ide o prvý a dosiaľ jediný potvrdený prípad u nás. Osýpky sa v súčasnosti šíria v Rumunsku a Maďarsku, objavili sa aj na severnej Morave.