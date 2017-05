Vo Vraní prídu o mosty

Dočasné oceľové mosty do Vrania majú slúžiť do začiatku prázdnin. Potom ich konštrukcie rozoberú a odvezú preč.

Nechcú prísť o mosty, ktoré výrazne pomohli dopravnej situácii a zjednodušili prístup obyvateľov do mestskej časti Žiliny Vranie a do obcí Rudinka, Rudina a Rudinská. Za ich zachovanie vznikla petícia, za občanov sa postavila župa i mesto Žilina.

Žiadajú ministerstvo dopravy aj Národnú diaľničnú spoločnosť, aby mosty nad Kysucou zachovali dovtedy, kým sa nepostaví diaľnica medzi Žilinou a Kysuckým Novým Mestom. Mosty však majú rozobrať a odviezť už koncom júna.

Mosty z oceľových konštrukcií sú dva, pre každý smer jeden, a od začiatku boli označené ako dočasné. Postavené boli ako súčasť obchádzkovej trasy pred dvoma rokmi, po tom, čo musela byť uzavretá jediná prístupová cesta do Vrania pre zosuvy, ktoré sa objavili pri výstavbe diaľnice.

Cez Vranie vedie úzka, kľukatá cestička, a keď sa na nej stretnú dve autá, tak sa neobídu. Vôbec nepostačuje náporu vozidiel, ktoré tadiaľ jazdili. Čoraz viac vodičov tranzitujúcich áut, keď chceli obchádzať kolóny na hlavnej ceste do Poľska a Česka, mierili práve na túto miestnu cestičku. Dočasné mosty kritickej situácii veľmi pomohli. Teraz však hrozí, že keď sa opäť sprejazdní cesta cez Vranie, mosty zrušia, hoci by aj naďalej boli potrebné.

„Konečne urobili niečo pre ľudí, čo je prospešné a využívané, čo zlepšilo dopravnú situáciu a pomohlo ľuďom. A teraz to chcú zrušiť, to nás vrátia späť do horších čias,“ hovorí vodička Tereza. V utorok večer začali ľudia podpisovať petíciu za zachovanie mostov a za 24 hodín do nej cez internet pribudlo 626 podpisov. Tvrdia, že chcú zvrátiť zlé rozhodnutie, ktoré bude v neprospech stoviek ľudí, ktorí žijú v dotknutých obciach.

Aj žilinskí mestskí poslanci už adresovali výzvu Národnej diaľničnej spoločnosti a ministerstvu dopravy, aby mosty do Vrania neodstránili aspoň dovtedy, kým bude hotová D3 až po Kysucké Nové Mesto. „Hlavným dôvodom je zhusťujúca sa doprava v tejto lokalite a ide tu v neposlednom rade aj o jedinú alternatívu obsluhy daného územia z cesty I/11 v prípade dopravnej či inej nehody,“ uzniesli sa žilinskí poslanci.

Ministerstvo dopravy pritom ešte vlani v lete pripúšťalo, že dočasné premostenie ponechá. „Ministerstvo dopravy malo tendenciu uvedené premostenie zachovať, ale vzhľadom na nevyhovujúci stav predmetného mosta a zosuvom na brehu rieky Kysuca bude premostenie po skončení sanačných prác demontované,“ odkázal odbor komunikácie ministerstva dopravy. Mosty boli len súčasťou obchádzkovej trasy, kým sa neopraví pôvodná cesta. „Hlavný účel premostenia, ktorým je oprava poškodenej cesty z Považského Chlmca do Vrania, má byť koncom júna naplnený, preto sa v tomto termíne súčasne plánuje aj demontovanie mosta,“ doplnil komunikačný odbor.

Ani Národná diaľničná spoločnosť nepripúšťa, že by mosty cez Kysucu mohli zostať. „V súčasnosti je ponechanie na dlhší ako zazmluvnený čas, teda do 30. júna, zamietnuté,“ uviedla hovorkyňa NDS Michaela Michalová.

Obyvatelia dotknutých kysuckých obcí sa obávajú zhoršenia dopravnej situácie, práve dočasné mosty podľa nich zlepšili dopravu medzi Kysucami a Žilinou. Ľuďom z Vrania hrozí, že po dvoch rokoch pokoja budú opäť rukojemníkmi tranzitnej dopravy. Poslanec za túto žilinskú mestskú časť už avizoval, že ľudia sú pripravení protestovať, ako to už urobili niekoľkokrát v minulosti práve preto, aby upozornili na neúnosnú dopravnú situáciu.

Rezort dopravy sa spolieha na to, že situáciu zlepší otvorenie budovaného úseku diaľnice D3 medzi Strážovom a Brodnom, čo má byť koncom tohto roka. Nadväzujúci úsek z Brodna do Kysuckého Nového Mesta sa však ešte ani len nezačal stavať.