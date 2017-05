Vodička búrala do všetkého, čo jej vošlo do cesty

Za volant maličkého Daewoo Matiz si sadla 49-ročná Novodubničanka Dana a to aj napriek tomu, že bola poriadne pod parou. „Vodička sa plne nevenovala riadeniu osobného motorového vozidla a nesledovala situáciu v cestnej premávke. V dôsledku toho prešla s vozidlom vľavo na trávnatý ostrovček, ktorý oddeľuje jazdné pruhy na ulici SNP. Pritom prednou časťou svojho vozidla narazila do stromu. Po tomto začala cúvať späť na ulicu, narazila do ľavého zadného rohu tam odparkovaného vozidla VW Golf,“ vysvetlila trenčianska policajná hovorkyňa Elena Antalová.



(Kliknutím na obrázok zväčši, Vodička najprv prešla na trávnatý ostrovček, vzápätí narazila do stromu a pri cúvaní ešte aj do boku odparkovaného Golfu.(Kliknutím na obrázok zväčši, otvoriť v novom okne Autor: Tatiana Michalková, Pravda

Policajti dali Dane fúkať a hneď bolo jasné, odkiaľ vietor fúka. V dychu jej totiž namerali až dve promile alkoholu. „Policajti vodičke obmedzili osobnú slobodu a bola umiestnená do cely. Za tento skutok ju poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu obvinil z prečinu ohrozovania pod vplyvom návykovej látky,“ dodala E. Antalová. Dana si tak môže posedieť vo väzení až jeden rok.