Hornú časť hradu Devín po ôsmich rokoch sprístupnili verejnosti

Konečne. Hornú časť hradu Devín opäť sprístupnili verejnosti. Návštevníci sa tak po dlhých ôsmich rokoch a ôsmich mesiacoch môžu opäť dostať do najatraktívnejšej a najvyššej časti hradu, ktorá ponúka nezameniteľné výhľady. Archeológovia zároveň objavili nové nálezy.

Stáročia stráži sútok Dunaja a Moravy, zažil Keltov aj Rimanov, keď bol súčasťou hranice Rímskej ríše – Limes Romanus. Na Veľkú Moravu sa ním dostali vraj aj vierozvesci Konštanín a Metod. Štúrovci podnikli historickú vychádzku. Reč je o hrade Devín.

Chýbali peniaze

Jeho hornú časť uzavreli v septembri 2008. Dôvodom bola trhlina v hradbovom múre nad kamenným prístupovým schodiskom a hrozba jeho zrútenia. Odvtedy mohli návštevníci vidieť iba oznam o rekonštrukcii. Ako to už býva, chýbali peniaze. Napokon sa projekt sprístupnenia horného hradu verejnosti podarilo zrealizovať s pomocou financií z tzv. nórskych fondov. Celková hodnota projektu bola 517 376 eur. Hlavné mesto prispelo sumou 77 606 eur.



„Toto miesto má úžasnú energiu, je to energia tisícročí, desaťtisícov ľudských životov. Mesto Bratislava má obrovskú úlohu a aj veľkú česť sa o túto pamiatku starať. Po 104 mesiacoch tak otvárame horný hrad Devín opäť verejnosti,“ uviedla námestníčka primátora Bratislavy Ľudmila Farkašovská.

„Som veľmi šťastný, keď vidím výsledky renovácie tejto úžasnej pamiatky. Granty sa použili dobrým spôsobom. Je veľmi dôležité udržiavať a renovovať monumenty ako je tento aj pre ďalšie generácie. Verím, že zároveň pritiahne ďalších turistov a pomôže tak tomuto sektoru, zamestnanosti a ekonomike. Je to príležitosť, ako do tejto krásnej krajiny pritiahnuť viac ľudí, pretože máte čo ponúknuť a ukázať zvyšku sveta,“ povedal Per Øystein Vatne, chargé d'affaires z Nórskeho veľvyslanectva v Bratislave.

Obnova horného hradu

Reálne práce sa začali až na jeseň roku 2015. Vtedy nastúpili horolezci, ktorí očistili skalné bralo a hradnú architektúru od náletovej zelene. Tá tam rástla uplynulých 40 rokov. Očistili aj severovýchodné opevnenie a návštevníci tak môžu opäť vidieť, ako vlastne hradba vyzerá. Nebolo to jednoduché, keďže hrad sa nachádza vo 4. stupni ochrany prírody, a preto potrebovali na odstránenie zelene výnimky. Zároveň do brala vložili tzv. trhlinomery.

Jedinečné nálezy

„Priamo na hornom hrade boli zasypané a vydláždené dve terasy. Po tridsiatich rokoch, keď sa tu naposledy realizoval archeologický výskum, sa nám podarilo objaviť dvojpriestrovú architektúru. Ide o objekt pre nás dovtedy absolútne neznámy. Mal viacero stavebných fáz od 14. do 17. storočia. Našli sme aj množstvo drobných archeologických nálezov, ktoré sme vystavili v expozícii. Jaskynné priestory vytvorila príroda, neskôr v 13. storočí ich upravil človek do dnešnej podoby. Expozícia Hrad Devín v 13. – 20. storočí je rozšírená o geologickú históriu skalného brala, teda uvidíte aj paleontologické exponáty,“ priblížila Katarína Harmadyová, vedúca oddelenia NKP Hrad Devín Múzea mesta Bratislavy. Archeologický výskum bol podľa jej slov veľmi náročný, no najťažšie bolo práve čakanie a vysvetľovanie návštevníkom, že sa nedostanú na horný hrad.

Stavebný materiál museli vynášať v rukách, rovnako ako predmety do expozície. Medzi nimi aj asi 300 kíl vážiaci kamenný erb Garayovcov z 15. storočia, ktorý hore niesli šiesti chlapi. Z archeologického hľadiska je jedinečné práve odkrytie pôvodného vstupu na hrad, ktorý slúžil do polovice 15. storočia. Odborníci jeho existenciu predpokladali, teraz sa im to podarilo potvrdiť. Vchod zamurovali v polovici 15. storočia v časoch husitov.



„Dvojpriestorová prístavba odkrýva ďalšie súčasti, čiže vieme si bližšie predstaviť ako ľudia na hornom hrade fungovali. Treba si uvedomiť, že hrad vyhodili do povetria roku 1809 a bol tiež zničený pri výstavbe miléniového pomníka. Nemáme teda žiadne relevantné plány, ako hrad Devín vyzeral. Z drobných predmetov, ktoré sme objavili, to boli väčšinou súčasti odevu, šperky, pracky, veľká časť military, napr. hroty do šípov z kuší, delové gule,“ vysvetlila Katarína Harmadyová.

Expozícia obsahuje viac ako 300 archeologických nálezov a ukazuje, ako sa na Devíne žilo. Unikátom je prezentácia zvyškov mora z obdobia treťohôr, keď more siahalo až po Devín.

Plány do budúcnosti

Už pred dvadsiatimi rokmi sa začalo hovoriť o prevádzkovej budove. Objekt by mal byť multifunkčný a slúžiť ako správa hradu, kancelárie, knižnica, depozitáre, prednášková miestnosť a pre verejnosť obchod so suvenírmi, sociálne zariadenia, kaviareň, občerstvenie. Vyrásť by mal hneď za hlavnou bránou po ľavej strane. „Našou ambíciou je pokračovať v obnove hradu. O dva týždne sa začína archeologický výskum na mieste, kde by mala stáť nová prevádzková budova a vznikol tak najmä priestor na prácu s verejnosťou, školami, stretávanie sa odborníkov,“ uviedol riaditeľ Múzea mesta Bratislavy Peter Hyross.

V živej pamäti je požiar, ktorý na hornom hrade založili vlani neznámi vandali. Oheň vtedy poškodil aj murivo hradu. Nevyhnutnosťou je tak aj kamerový bezpečnostný systém.

Vlani Devín navštívilo 175-tisíc ľudí. Hrad je Národnou kultúrnou pamiatkou od roku 1961.