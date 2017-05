Strečno vás opäť spomalí. Opravujú tam most aj hradné bralo

Nielen sanácia hradného brala, ale o niekoľko kilometrov ďalej aj oprava mosta nútia vodičov jazdiacich najbližšie týždne cez Strečno spomaliť. Rovnako ako pod hradom, tak aj pri oprave mostných uzáverov by mali vodiči pribrzdiť na 30-kilometrovú rýchlosť.

Diera v Moste Košariská, ktorý vedie ponad železničnú trať, vznikla ešte na prelome minulého a tohto roka. Aby sa jej mohli vodiči vyhnúť, museli byť zmenené jazdné pruhy na trojpruhovej ceste v smere z Vrútok do Žiliny. Pre časté kolízie, ktoré tam vznikali, policajti navrhli rýchly pruh dočasne odstaviť, kým sa dilatácia na moste neopraví. S opravou už robotníci začali.

„Povolenie na realizáciu prác je vydané do 25. júna 2017. Zhotoviteľ si je vedomý zložitej dopravnej situácie v danom úseku cesty I/18 a v prípade dobrého počasia predpokladá skoršie ukončenie prác,“ informovala hovorkyňa Slovenskej správy ciest Zuzana Hromcová.



(Kliknutím na obrázok zväčši, Okrem sanácie brala sa o pár kilometrov ďalej v Strečne opravuje aj poškodená dilatácia na Moste Košariská.(Kliknutím na obrázok zväčši, otvoriť v novom okne Autor: Renáta Jaloviarová, Pravda

Robotníci most opravujú postupne, tak aby bola uzavretá vždy len jedna jeho tretina. Vodiči by okolo nich mali prechádzať len 30-kilometrovou rýchlosťou, je to najmä kvôli ich bezpečnosti. „V ostávajúcich dvoch tretinách mosta je doprava obojsmerná. Po ukončení prebiehajúcej prvej etapy opravy sa vyhodnotí navrhnutý režim dopravy, najmä z hľadiska bezpečnosti pracovníkov vykonávajúcich opravu, a z toho titulu môžu nastať zmeny v režime dopravy v ďalších dvoch etapách opravy,“ doplnila Hromcová.

Denník Pravda už informoval, že 3. mája začala firma, ktorá robí sanáciu skalného masívu pod hradom Strečno, zabezpečovacie práce aj na skalnom previse v dolnej časti nad vozovkou. Aj v tomto asi 40-metrovou úseku platí tridsiatka a jazdné pruhy sú zúžené každý na tri metre. Pri skalnom previse vyrastá betónová stena, ktorá oddeľuje premávku od staveniska.

Tento stav pretrvá aj počas leta

Takýto režim by mal na ceste pod hradom Strečno, po ktorej denne prejde aj 30-tisíc vozidiel, trvať aj počas letných prázdnin. Preto pre vodičov, ktorí plánujú cestu z Bratislavy do Tatier, platí odporučenie, aby využívali radšej južnú trasu.

„Bolo by vhodné, aby ľudia z Bratislavy cestujúci do turistických oblastí na severe Slovenska využívali trasu po rýchlostnej ceste R1 na Banskú Bystricu a prepojenie cez Donovaly do Ružomberka,“ povedal Pavol Kajánek z Výskumného ústavu dopravného v Žiline. Inak sa môžu najmä v piatok alebo nedeľu popoludní ocitnúť v kolónach, ktoré sú od žilinskej križovatky Košická počas dopravných špičiek už pravidlom.

K týmto už začatým prácam a s tým súvisiacim dopravným obmedzeniam pribudne v Strečne už čoskoro i tretie. Diaľničiari plánujú kvôli bezpečnosti predĺžiť pripájací pruh na zjazde z diaľnice D1 pri Dubnej Skale. Ten je v súčasnosti krátky a stávajú sa tam kolízie pri pripájaní na hlavnú cestu, ktorou je pôvodná trasa – cesta I/18 medzi Vrútkami a Žilinou. „Národná diaľničná spoločnosť na riešení zjazdu D1 na Dubnej Skale intenzívne pracuje. Začiatok stavebných prác predpokladáme na prelom mája a júna,“ uviedla hovorkyňa NDS Michaela Michalová.