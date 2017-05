Rozruch v Smokovci - medvedica s mláďatkami sa usadila na strome

Kompetentní hovoria, že ju vyľakal obrovský medveď, ktorý ju prenasleduje a svojich potomkov chcela takto uchrániť pred nebezpečenstvom. Na strome sú medvede už od rána od siedmej hodiny, keď ich tu našli robotníci, ktorí rekonštruujú Dom služieb. Ide pritom o mimoriadne známu medvedicu, ktorá sa zvykne už tri roky pohybovať v blízkosti Bilíkovej chaty.

V Bilíkovej chate sú na medvedicu zvyknutí a dianie v centre Smokovca sledujú so stiahnutými žalúdkami. Boja sa, aby medvedicu jej výlet nestál život. „Medvedica je momentálne v Starom Smokovci v centre a sedí na strome aj s dvomi mladými. Od rána je vylezená na strome pri poliklinike. Pokúšali sa ju už hasiči stiahnuť prúdom vody dolu, ale to sa nepodarilo. Či sa vráti k nám, ako sa vráti a čo s ňou momentálne bude, to naozaj netuším,“ povedala prevádzkárka Bilíkovej chaty Soňa Paulovičová. „Ona má dve tohtoročné mláďatká. My ju poznáme už tretí rok, ona nám sem chodí pravidelne a netušili sme, že ide o medvedicu, to sme zistili až teraz, keď prišla s mláďatkami. Posledné dni tu byvakovala u nás na strome, dôvodom bolo, že sa tu motal starý medveď, asi tristokilový a ten ohrozuje jej mladé. Preto sa aj stiahla dolu zo Smokovca, lebo tam už nebola v bezpečí. To je bohužiaľ medvedica, ktorá nemá plachosť pred ľuďmi, takže je to skôr smutný prípad medveďa v Tatrách, pretože sa ľudí absolútne nebojí, neujde pred vami, bude sa vedľa vás prechádzať a vôbec s vami nemá najmenší problém,“ vraví S. Paulovičová.

Situáciu v centre Smokovca už od rána sleduje polícia a celý Mestský úrad. Autor: Tatiana Michalková, Pravda

Zamestnanci chaty sa o medvedicu teraz boja. „Oni ju chceli odstreliť už minulý rok, pretože nám vyslovene sedela pod terarou, kým ľudia na terase raňajkovali, ale vtedy sme ich uprosili, že ju budeme delobuchmi strašiť, ale ona sa už ani tých delobuchov nebojí. Môže byť svojím spôsobom nebezpečná, pretože nikdy neviete ako sa zachová, je to predsa len dravec. Nám sa však zatiaľ nestalo, že by na kohokoľvek čo i len zavrčala, i keď ste boli dva metre od nej. Pre nás je to také… berieme ju ako nás inventár, keby sa jej niečo stalo, bude nám za ňou určite smutno. Nikomu nikdy nič neurobila, nikoho nikdy neohrozovala, premotala sa tu. Ona sem patrí. To my sme tu navyše,“ zdôraznila S. Paulovičová.

Situáciu v centre Smokovca už od rána sleduje aj tamojšia Mestská polícia a celý Mestský úrad. „Sedí tam už od rána medvedica s dvoma malými, nedávno narodenými detičkami,“ povedala zamestnankyňa úradu. „Situácia je taká ako ráno, pretože medvede sú stále na strome a predpoklad ich zlezenia je, keď stíchne dolu pod nimi ruch, prípadne až v nočných hodinách,“ potvrdil náčelník tamojšej mestskej polície Miroslav Kolodzej. „Medvedica bola zrejme vyplašená, pretože sa nám ešte nikdy nestalo, že by takto prišla do mesta aj s mladými a do takej obrovskej výšky. Zrejme ju vystrašil nejaký veľký medveď,“ dodal náčelník.

Medvedicu sa pokúšali dostať z výšky hasiči prúdom vody. Hrozilo však, že mláďatká popadajú dole a ublížia si, tak zásah ukončili. Po dohode s ochranármi nakoniec miesto zostali monitorovať hliadky mestskej polície a ohradili ho páskou, aby boli ľudia v bezpečí.