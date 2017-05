V Bánovciach sa stretli autá, ktoré si pamätajú ešte vojnu

Do opráv vložili množstvo peňazí, ale aj celé srdcia a výsledok naozaj stojí za to. Autá, ktoré pamätajú ešte druhú svetovú vojnu, sú stále pojazdné a zub času, akoby sa na nich vôbec nepodpísal. Veteránov sa dnes na námestí v Bánovciach nad Bebravou zišlo vyše 140 a bolo sa skutočne na čo pozerať.

Spoluorganizátor akcie Pavol Šinský (44) zhodnotil účasť ako veľmi dobrú. „Organizujeme to už desiaty rok a účastníkov máme dnes 252 a predpokladám, že sa tu dnes zíde na námestí okolo tritisíc ľudí. Urobíme spanilú jazdu asi tridsať kilometrov po okolí a skončíme v Uhrovci,“ povedal. Najstarším autom na zraze veteránov bol Citroen B14, vyrobený v roku 1926.

„Mám ho z Holandska. Má 91 rokov, bol obrovský problém, nevedeli mi ho spojazdniť, nakoniec prišiel starý pán, ešte starší odo mňa, prefúkol potrubie a Citroen ide,“ smeje sa majiteľ unikátneho auta Štefan Šuňal (69). „Je to moja veľká záľuba, keď idú chlapci na nových drahých autách, dievčatá sa pozerajú, ale keď idem ja, tak to ešte aj mobily vyťahujú a fotia,“ dodal Š. Šuňal.

Auto v super stave má aj Juraj Jánošík (52) z dedinky Bobot a nie jedno. „Je to Aero 30, rok výroby 1938 a týchto modelov bolo vyrobených veľmi málo, lebo Aerovka ich začala vyrábať na Vianoce v roku 1938 a v marci 1939 výroba prestala, čiže je to vzácny model. Toto mám desať rokov a sám som si ho renovoval. Môj svokor sa vyučil v Aerovke, ja som sa všetko o týchto autách naučil od neho,“ povedal majiteľ s tým, že doma má aeroviek až osem, kuriózne je, že ku každému jednému autu má aj oblek, ktorý k vozidlu pasuje. Unikátnym kúskom na zraze bola Tatra 12, vyrobená v Nemecku v roku 1930.

Štefan Šuňal (69) prišiel na zraz na Citroene z roku 1926 a mal tak najstaršie auto na zraze. Autor: Tatiana Michalková, Pravda

Slovák Ján Letavay (55) z Bojníc spolu s ňou kúpil aj kus histórie. "Našiel som ju minulý rok v máji. Auto malo jedného majiteľa, doktora, vyžiadal som si z Tatrovky aj certifikát a tam je presne napísané, že 27.11.1930 si ho objednával. Majiteľ bol doktor a počas druhej svetovej vojny mu preto auto Nemci nezobrali, ale mohol ho používať.

Jazdilo teda ešte počas 2. svetovej vojny a je vo výbornom stave. Po drobných úpravách, ako bola výmena oleja, vyčistenie sviečok, je v poriadku a plne pojazdné. Keď sme ho kúpili, domov sme s ním šli cez Čechy a na Morave sme sa zastavili u jedných známych, kde sme ho po prvýkrát skúsili naštartovať a natočili sme ho aj napriek tomu, že 46 rokov stálo v garáži," povedal majiteľ J. Letavay.

Staré autá však nefascinujú iba staršiu generáciu, ale aj mladých ľudí. Citroen z roku 1929 tak upútal 25-ročného Michala Deviatku z Bánoviec, až si ho kúpil. „Slúžil ako taxík taxislužby priamo v Paríži, odtiaľ sa dostal do Čiech, kde stál v pôvodnom stave v zbierke.a odtiaľ som ho kúpil ja. Do ničoho som nezasahoval, spravil som iba drobné úpravy, auto ide, je kvalitné. Koľko má najazdených kilometrov, to nikto netuší, chýba tachometrové lanko,“ smeje sa majiteľ.

Vraví, že auto ho stálo približne toľko ako na Slovensku kúpené nové malé vozidlo. „S tým, že teraz už na pojazdných ešpézetkách by stálo v Nemecku asi dvakrát toľko,“ hovorí M. Deviatka, ktorý si jazdu na veteránovi vychutnáva. „Ja som na ňom šiel maximálne päťdesiatkou, myslím si, že viac by už bolo nebezpečné, ale v papieroch je písaná až deväťdesiatka,“ do­dal.

Na jedinečnom aute sa priviezol aj Daniel Valter (37) z Oslian. Aj keď nie je vyučeným automechanikom Tatru 603, ktorá bola vrakom, opravil úplne sám a teraz šľape ako hodinky. „Bola v dezolátnom stave, na odpis. Spravil som na nej asi 5-tisíc hodín práce, ale rozobral som ju úplne do "šróbika“. Je to model 1969 a snažil som sa dodržať to, čo k autu patrí, okrem interiéru, ktorý som dal vyrobiť na mieru a nikdy sa taký v skutočnosti nerobil," povedal majiteľ.