Pätica mladíkov sa opakovane vlámala do základnej školy v Trenčíne

Taká drzosť, akú predviedli títo páchatelia, sa len tak ľahko nevidí. Základnú školu v Trenčíne si natoľko obľúbili, že do nej chodili kradnúť ako na hodiny klavíra.

„Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície z Trenčína vzniesol obvinenie zo zločinu krádeže spáchaného formou spolupáchateľstva voči 20-ročnému Jurajovi, 18-ročnému Adriánovi, 15-ročnému Tomášovi, 17-ročnému Erikovi a 16-ročnému Patrikovi,“ povedala trenčianska policajná hovorkyňa Elena Antalová.

Všetci piati obvinení sa podľa polície vlámali ešte 26. apríla do budovy základnej školy na Ulici 1. mája. Vylomili zamknuté dvere do zborovne a brali všetko, čo im prišlo do cesty. „Odcudzili 9 notebookov a 2 dataprojektory. Následne vo vedľajšej triede mali nastriekať na stenu grafit o veľkosti približne dva metre,“ doplnila E. Antalová.

Škole spôsobili vagabundi škodu vo výške približne 266 eur a v prípade, ak im dokážu vinu, hrozí im trest od 3 až do 10 rokov za mrežami, pričom u mladistvých sa trestná sadzba znižuje na polovicu. Jurajovi a Adriánovi však podľa polície prvá vlamačka nestačila, o tri dni neskôr sa do školy vrátili.

„Zo školy mali odcudziť 3 notebooky, 2 tablety, fotoaparát, peniaze a iné veci,“ povedala E. Antalová. Zrejme posmelení tým, že doposiaľ ich nikto nezlapal, s vervou sa pustili do likvidácie zariadenia, ktoré slúžilo deťom.

Poškodili a rozkopali 8 dverí a nábytok a stenu na toalete posprejovali rôznymi nápismi. Ani to im však nestačilo. Na ďalší deň sa opäť vrátili na miesto činu, tentoraz prišli traja, Juraj, Adrián a Erik.

Tentoraz zobrali, to čo ešte zostalo a síce tlačiareň. Škola zatiaľ vyčíslila škodu na majetku na zatiaľ viac ako 266 eur a na zariadení na približne 400 eur. Mladíci však dlho spravodlivosti neutekali a trenčianski policajti ich vypátrali.