Otrasný zážitok školáčky, nedôsledného policajta potrestali

Keď krátko po čine dobité a zakrvavené dievčatko volalo na policajnú linku 158, operátor jej zložil telefón s odôvodnením, že si nemá vymýšľať. Polícia zlyhanie jednotlivca potvrdila s tým, že krajský policajný riaditeľ už vyvodil dôsledky. Žilinská policajná hovorkyňa Jana Balogová prezradila pre Pravdu aj aké. Riaditeľ policajta okamžite stiahol z tiesňovej linky a čaká ho zníženie platu.

Prípad sa odohral v stredu večer, keď sa školáčka vracala z príprav na prvé sväté prijímanie. „Môžem povedať len to, že je mi to úprimne ľúto, ak sa stala taká nepríjemná vec. Môžem vyzvať ľudí, aby sme si navzájom uvedomovali úctu k životu a jeden k druhému. Nech by sa to stalo komukoľvek a kdekoľvek inde, je to rovnaká bolesť,“ povedal farár. František Reguly. Podľa oznamu na kostole, mali v osudnú stredu prísť deti prísť v doprovode aspoň jedného z rodičov, z dôvodu, že sa mali odovzdávať rovnošaty. Malá školáčka ale prišla sama. „Deti chodia väčšinou s rodičmi,“ potvrdil F. Reguly. Školáčka sa v kostole zdržala od piatej približne do šiestej až pol siedmej večer. Potom sa vybrala peši domov, ktorý je vzdialený od kostola približne kilometer. Cestou z kostola chodievala okolo hotela v Tvrdošíne, kde zhodou okolností pracovala manželka budúceho páchateľa. Podľa ľudí, sa teda dievčatko s mužom mohlo poznať minimálne z videnia.

V deň skutku mali svedkovia Mareka dokonca vidieť sedieť v hotelovej kaviarni spolu so svojom malou dcérkou (4). To je možno aj odpoveď na otázku, prečo dievčatko cestou z kostola podľa polície nasadlo k Marekovi do auta. V prípade, že ho poznala a on sa ponúkol, že ju zvezie, nemala obavy.

„Podľa zistených informácií mal podozrivý muž 3. mája vo večerných hodinách v meste Tvrdošín s vozidlom Fabia červenej farby zastaviť pri maloletej školáčke a ponúknuť jej, že ju odvezie domov,“ potvrdila aj žilinská policajná hovorkyňa Jana Balogová. „Muž mal zmeniť trasu a namiesto domov mal dievča zaviezť do Nižnej na parkovisko ku vleku. S vozidlom mal zastaviť a presadnúť si na zadné sedačky, kde mal maloleté dievča obchytkávať. Školáčka sa bránila, na čo ju mal opakovanie udrieť po tvári a použiť násilie na prekonanie jej odporu dosiahnuť uspokojenie sexuálnych potrieb. Následne mal dievča z auta vysadiť a sám z miesta odísť,“ dodala hovorkyňa. Malá školáčka potom prešla približne päťsto metrov k neďalekým bytovkám, kde požiadala o pomoc mladú ženu, ktorá v tom čase stála na balkóne.

„Fajčila som na balkóne a videla som malé dievčatko ako vyšlo spoza bytovky. Pozdravila sa a kričala, či by som ju nezaviezla domov, že ju akýsi ujo ukradol a že ju zbil,“ povedala záchrankyňa Veronika (18). Tá vzala vydesené dievčatko k sebe domov a školáčka si umyla tvár špinavú od krvi. Podľa svedkyne mala od blata topánky aj nohy. „Ja som sa jej spýtala, či dakomu volala. Ona povedala, že volala policajtom, ale povedali jej, nech si nerobí srandu. Volala aj mame a povedala jej, že ju teta príde zaviezť domov,“ povedala svedkyňa. To, že dievčatko skutočne zatelefonovalo aj na policajnú linku 158, potvrdili policajti.

Zlyhanie jednotlivca

„Počas vyšetrovania tohto skutku vyšla najavo aj informácia, že školáčka telefonovala na linku 158, kde mala uviesť, čo sa jej stalo, pričom operátor jej prvému oznámeniu neprikladal náležitý význam. Po tomto zistení si riaditeľ Krajského riaditeľstva policajného zboru v Žiline osobne preveril volania na linku 158 z uvedeného dňa, kde sa potvrdilo prijatie oznámenia od maloletej školáčky. Voči neadekvátne vyhodnotenému oznámeniu operátorom riaditeľ Krajského riaditeľstva policajného zboru v Žiline okamžite prijal opatrenie za toto individuálne zlyhanie policajta. Rovnako prijal opatrenia vo vzťahu ku všetkým policajtom, aby sa takéto zlyhanie v budúcnosti neopakovalo,“ povedala hovorkyňa s tým, že policajti napriek tomu odviedli veľmi dobrú a rýchlu prácu vo vzťahu pri pátraní po neznámom mužovi. Do niekoľkých hodín od oznámenia muži zákona našli červenú Fabiu na ktorej jazdil páchateľ a krátko na to zadržali aj samotného páchateľa, ktorého už obvinili zo zločinu sexuálneho násilia.

Policajta stiahli z tieňovej linky

Policajný riaditeľ konal rýchlo a muža, ktorý zle vyhodnotil volanie dievčatka na tiesňovú linky už aj potrestal. „Odo dňa, keď vyšla najavo táto skutočnosť, policajt nevykonáva činnosť na tiesňovej linke 158. Nadriadený začal voči policajtovi disciplinárne konanie vo veci zníženia služobného platu. Policajt bude prevelený na miesto referenta hliadkovej služby,“ potvrdila Balogová. Podľa nej všetci policajti, ktorí obsluhujú linku 158 sú riadne oboznámení ako správne vyhodnocovať nezrozumiteľné volania a ako v takýchto prípadoch postupovať. Tiež sú pripravené periodické školenia policajtov, ktorí obsluhujú tiesňovú linku na ktorých sa zúčastnia aj psychológovia.

V prípade konkrétneho policajta, ktorý školáčke zložil telefón nešlo o prvé volanie dieťaťa v ten deň, možno aj z toho dôvodu nekonal pri jej telefonáte správne. Pol hodinu pred tým, ako mu telefonovalo zneužité dievčatko, riešil telefonát od iného dieťaťa. „Tretieho mája vo večerných hodinách prijal policajt na linke 158 nezrozumiteľné volanie dieťaťa, pričom v telefonáte počul len maloleté dieťa. Policajt obratom na telefónne číslo volal. Ohlásila sa žena, matka dieťaťa, ktorá sa ospravedlnila, že dieťa sa hralo s telefónom a vytočilo tiesňovú linku,“ vysvetlila Balogová a dodala, že s volaniami detí, či s nezrozumiteľnými volaniami sa policajti stretávajú pomerne často, štatistiku si však nevedú.

Detská psychologička – zneužité dieťa bude potrebovať pomoc odborníka

Podľa známej slovenskej detskej psychologičky Márie Tóthovej Šimkovičovej by mali rodičia každého dieťaťa, ktoré muselo čeliť sexuálnemu obťažovaniu, alebo zneužitiu vyhľadať pomoc odborníka. „Nijaké dieťa si nezaslúži a nie je možné, aby sme akceptovali, aby sa niekto k nemu takýmto spôsobom zachoval, traumaticky mu ublížil, agresívne a nevhodne zasiahol do jeho života,“ vysvetľuje renomovaná detská psychologička. "Dieťaťu sa musí samozrejme poskytnúť okamžite rodinné zázemie, ktoré ho akceptuje, ktoré mu nebude vyčítať, že to bola jeho chyba, pretože väčšina tých detí má pocit, že si to zaslúžili a urobili vo svojom správaní niečo čím to pritiahli, čo nie je samozrejme pravda. Dieťa potrebuje milujúcu, opatrujúcu rodinu.

V mnohých rodinách sa zaujme stratégia – nebudeme o tom hovoriť, bude to pre ňu ľahšie. To nie je pravda, pretože keď o tom nehovoríme, môže to narásť do širokospektrálneho traumatického zážitku, ktorý sa len bude zhoršovať a odrazí sa v ktoromkoľvek čase a období jej života. Ak tam bol veľmi silný agresívny a sexuálny podtón tak na tom špeciálne treba pracovať, lebo sa zasiahlo do intimity dieťaťa.

Psychologička tiež hovorí, že to, ak policajt takémuto dieťaťu zloží na tiesňovej linke telefón, nie je nič nepochopiteľné. „Verím, že keď dieťa volalo na políciu, zložili mu to, pretože v 99 percentách prípadov sa stane, že deti sa takýmto spôsobom len hrajú. Ja hovorím aj deťom, áno, ty máš hľadať pomoc, učíme ťa, že existuje nejaký systém – hasiči, záchranári, 112, na druhej strane, keď tam voláš a aj keď máš dôvod, musíš rátať s tým, že ti neuveria práve preto, že si dieťa. Upozorňujeme deti teda na to, že keď je tá situácia kritická, musí nájsť prvého dospelého, ktorému to povie a ešte lepšie treba najprv zavolať svojho dospelého, človeka, rodiča a potom to až riešiť s políciou,“ uzavrela Mária Tóthová Šimkovičová.

Polícia odporúča

Polícia žiada rodičov ale aj učiteľov v školách, aby deťom dôrazne zopakovali zásady bezpečného správania sa pri kontakte s cudzími ľuďmi.

Rady a odporúčania pre deti:

- kľúče od bytu maj uložené na bezpečnom mieste,

- pri odchode z bytu alebo domu uzamkni riadne dvere,

- do školy choď vždy bezpečnou cestou, aj keď je dlhšia,

- vyhýbaj sa opusteným a nebezpečným miestam,

- nechoď s cudzími alebo podozrivou osobou, nesadaj do ich auta,

- do výťahu nevstupuj s osobou, ktorá ti je čímkoľvek podozrivá,

- nikdy nejazdi autostopom,

- nedávaj sa do reči s cudzími ľuďmi, nič od nich neber.