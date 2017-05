Trenčianskych poslancov rozhádala skládka

Firma však stavať v Trenčíne chce a spolu s vedením mesta sa ešte pred zastupiteľstvom predbežne dohodla na netradičnom riešení, ktoré viacerých poslancov nahnevalo. Mesto firme vráti 580-tisíc eur, ktoré za pozemok zaplatila. Odpad však odstráni na vlastné náklady a fabriku postaví. Vedenie mesta tvrdí, že pozemok predávalo bez toho, aby tušilo, že sa pod ním nachádza nelegálna skládka. Niektorí poslanci oponovali, že o tom vedel každý Trenčan.

„Každý lokálpatriot o danom území vie, že tam boli skládky odpadov,“ povedal mestský poslanec Miloš Mičega. V roku 1988 pracoval v tejto lokalite práve v čase, keď zmienenú skládku zavážali zeminou. Vraví, že môže lokalizovať miesta, kde boli skládky. ,Jedna z možností ako problém vyriešiť je podľa neho poďakovať Asku, že chcelo stavať v Trenčíne, vrátiť kúpnopredajnú zmluvu, poprípade odkúpiť prieskumy pozemku zo strany firmy a porozmýšľať, čo s územím urobiť.

Primátor Rybniček: Likvidácia skládky je drahý špás

Návrh sa však nepáčil viceprimátorovi Jánovi Forgáčovi. „Budem hlasovať za to, aby sme sa postavili seriózne k problému, aby odpad odtiaľ zmizol a stavba tam postavená bola,“ povedal Forgáč. „Vrátime 580-tisíc plus náklady, čo navrhuje pán Mičega, a dostaneme pozemok, kde je environmentálna záťaž, na sanáciu ktorej treba viac ako milión eur,“ povedal Forgáč a dodal, že mesto pripravuje prieskum všetkých pozemkov v dotknutej lokalite, aby zistilo, kde sa ešte odpad nachádza.

Poslancom prekážalo, že mesto má vrátiť obrovskú sumu peňazí. „Chcel by som sa spýtať pána viceprimátora, či by takto rozdával, aj zo svojho? My tu ideme dať z rozpočtu mesta takmer šesťstotisíc eur,“ povedal poslanec Vladimír Poruban. Návrhy poslancov, aby sa peniaze firme nevrátili, rozhnevali primátora Richarda Rybníčka. Podľa neho je likvidácia skládky, ktorú by potom muselo riešiť mesto, drahý špás.

„Najlacnejší z ôsmich návrhov na sanáciu skládky, ktorý nám táto firma predložila, bol 850-tisíc eur bez dane. Hodiny času sme strávili rokovaniami na všetkých možných úrovniach preto, aby sme investíciu významnej spoločnosti v tejto krajine, ale aj Európe, zachránili pre toto mesto,“ povedal primátor. Poslancov, ktorí nesúhlasili s návrhom, obvinil, že chcú nechať v zemi 12-tisíc metrov kubických odpadu a týmto rozhodnutím chcú vyhnať z mesta investora.

Mesto vráti 580-tisíc eur

Mestské zastupiteľstvo po približne hodinovej hádke nakoniec súhlasilo s pôvodným návrhom vrátiť firme 580-tisíc eur, aby ona odstránila skládku a postavila závod. Proti takémuto návrhu boli len štyria poslanci. Zástupca investora, Peter Kysela z firmy Atrios povedal, že Asko síce má teraz pozemok zadarmo, ale aj tak bude musieť vynaložiť ďalšie náklady na to, aby ho vyčistil. „Odpad budeme musieť odtiaľ odviezť a bude nasledovať ďalšia investícia zhruba štyri milióny eur, aby sa tam postavila hala,“ povedal Kysela. Hala by mala stáť do konca tohto roka.

Nelegálne skládky, alebo skládky z minulosti, na ktoré sa zabudlo, netrápia len Trenčín, ale celé Slovensko. „Ministerstvo životného prostredia sa neustále a aktívne snaží riešiť problematiku nelegálne umiestneného odpadu, ktorý sa u nás vyskytuje v podobe takzvaných čiernych skládok,“ vysvetlil Tomáš Ferenčák z komunikačného odboru ministerstva životného prostredia s tým, že ministerstvo si evidenciu, či mapu takýchto skládok nevedie. Podľa neho ministerstvo v rámci možností finančne podporuje aj projekty miest a obcí, ktoré sú zamerané na odstraňovanie nelegálnych skládok.