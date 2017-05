Nitrianska nemocnica funguje aj po útoku hackerov

Štyria technici naprávali štyri dni škody po útoku hackerov na Fakultnú nemocnicu v Nitre, no stále sa im nedarilo opraviť všetky napadnuté počítače. "Minimálne polovica počítačov na oddeleniach a v ambulanciách je funkčná, no stále sa na tom pracuje. S najväčšou pravdepodobnosťou táto situácia súvisí s hackerskými útokmi vo svete,” povedala nám v pondelok hovorkyňa nemocnice Táňa Timková.

Aj napriek tomu nebola podľa nej ohrozená zdravotná starostlivosť a nedošlo ani k úniku informácií. Telefónne linky fungovali bez problémov. "Jediné, na čo by sa mali pacienti pripraviť, je možno trochu dlhšie vybavovanie, keďže sa všetko rieši papierovými žiadankami,” dodala hovorkyňa.

Je možné, že chaos by nastal, ak by hackerský útok zasiahol aj prístroje, ktoré zabezpečujú elektronické objednávanie eČasenku, tejto služby sa to podľa hovorkyne nijako nedotklo. Čo potvrdila aj sestrička vo Všeobecnej ambulancii ORL Jana Baková. "Fungujeme normálne. Nie všetky počítače nám ešte idú, ale vieme sa dostať ku všetkej evidencii.”

Nitrianska nemocnica mala problémy s počítačmi už od piatku. Prejavovalo sa to sčervenaním obrazovky. Technici opravovali počítače najprv na kriticky dôležitých oddeleniach.

"Primárne riešili traumatológiu, urgentný príjem, laboratóriá. Tie sa im podarilo spojazdniť ešte v piatok večer. Potom si celý víkend prechádzali ďalšie oddelenia, aj vypnuté počítače v ambulanciách. Vízia našich IT technikov bola taká, že dokážu cez víkend naštartovať všetky počítače, no nepodarilo sa,” uviedla hovorkyňa Timková.

Škodlivý softvér, ktorý podľa Europolu zasiahol inštitúcie vo viac ako 100 krajinách, od nitrianskej nemocnice výkupné nepožadoval. V zariadeniach patriacich do britského verejného zdravotníctva (The National Health Service) pritom pýtal za odomknutie 300 dolárov a viac.

Nebezpečný softvér v mnohých prípadoch využíval zraniteľné miesto v operačnom systéme Windows, pre ktorý však spoločnosť Microsoft vydala ešte v apríli bezpečnostnú aktualizáciu. Kto túto aktualizáciu ignoroval, vystavil sa väčšiemu riziku.

Nitrianska nemocnica však mala operačný systém aj antivírusový program aktualizovaný. "Na takýto typ útoku sa asi pripraviť nedá. Môžeme len dúfať, že sa nič podobné nezopakuje,” reagovala hovorkyňa na otázku o ďalšej možnej hrozbe.