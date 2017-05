Nesrovnal by mal rešpektovať rozhodnutie prokuratúry o nezákonnosti zákazu hazardu, tvrdí Aliancia za čistú hru

Bratislavský magistrát na čele s primátorom Ivom Nesrovnalom by mal v záujme obyvateľov mesta rešpektovať rozhodnutie bratislavskej krajskej prokuratúry o nezákonnosti zákazu hazardu na území hlavného mesta, keďže všeobecne záväzné nariadenie (VZN) bolo prijaté protizákonne až na druhýkrát. Občianske združenie Aliancia za čistú hru – Clarify očakáva, že Nesrovnal čo najrýchlejšie predloží návrh na zrušenie nedávno prijatého VZN o zákaze herní a kasín na území Bratislavy.

V opačnom prípade len zbytočne zatiahne mesto do súdneho sporu a spôsobí finančné škody, ktoré budú musieť zaplatiť všetci Bratislavčania. „Vítame rozhodnutie Bratislavskej krajskej prokuratúry,“ uviedol zástupca riaditeľa Aliancie Tomáš Szmrecsányi s tým, že prokuratúra svoje rozhodnutie odôvodnila skutočnosťou, že o VZN poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali a rozhodli na základe petície občanov opakovane napriek tomu, že VZN nebolo schválené už na predchádzajúcom zasadnutí zo 16. februára. „Ako sme predpokladali, pravda a zákonnosť zvíťazila. A nielen to – Bratislavčania aj samotné mesto môžu predísť škodám, ktoré v prípade platnosti prohibície ďaleko presiahnu tie, ktoré v súčasnosti spôsobujú herne a výherné automaty v krčmách a kaviarňach,“ zdôraznil.

Zákonná úprava petičného práva nepredpokladá možnosť opakovaného vybavenia už raz vybavenej petície

Aliancia za čistú hru – Clarify verí, že v mestskom zastupiteľstve sa nájde dostatok rozumných a zodpovedných poslancov, ktorí budú rešpektovať rozhodnutie prokuratúry. Tá jasne povedala, že ak už raz mestské zastupiteľstvo o zákaze hazardných hier na základe petície hlasovalo a neschválilo ho, konanie o predmetnej petícii sa tým pádom ukončilo a možnosť opätovného hlasovania na základe tej istej petície už zanikla. Zákonná úprava petičného práva totiž nepredpokladá možnosť opakovaného vybavenia už raz vybavenej petície. Krajská prokuratúra konštatovala, že opätovne predkladať návrh všeobecne záväzného nariadenia a opätovne hlasovať o totožnom návrhu na základe tej istej petície je nezákonné.

„Podobne ako my, aj prokuratúra jasne konštatovala, že rokovací poriadok mestského zastupiteľstva je internou úpravou účinnou výlučne pre mestské zastupiteľstvo, ktorá však nemôže byť v rozpore so zákonom. Rokovací poriadok navyše nezohľadňuje osobitnú zákonnú úpravu zákona o hazardných hrách, takže toto ustanovenie nie je možné aplikovať na schvaľovanie a hlasovanie o predmetnom VZN,“ povedal Szmrecsányi. V prípade, ak Nesrovnal nevyhovie protestu prokurátora a najneskôr do 90 dní VZN nezruší, Aliancia očakáva, že prokurátor v záujme ochrany zákonnosti podá žalobu na správny súd.

Bratislavskí poslanci schválili plošný zákaz hazardu na základe petície, v ktorej tento krok požadovalo 136-tisíc ľudí, platných podpisov bolo vyše 98-tisíc. Prvý pokus plošne zakázať herne a kasína na februárovom zasadnutí zastupiteľstva neprešiel. Viacerí poslanci vtedy obvinili primátora, že zmaril rozumnú reguláciu hazardu, keďže podľa nich väčšina ľudí nie je za prohibíciu. Niektorí poslanci navrhli ponechať herne a kasína v hoteloch a nákupných centrách. „Tento ich zámer však neprešiel, keďže Nesrovnal nezodpovedným spôsobom presadil hlasovanie v duchu všetko alebo nič,“ konštatoval Tomáš Szmrecsányi. Neskôr magistrát na čele s Nesrovnalom opätovne predložil návrh VZN, pričom zákaz hazardu na druhý pokus prešiel.

Nedávno aj Ústavný súd SR potvrdil, že ak chcú mestá zakázať na svojom území herne a kasína, môžu tak urobiť len na základe petície, ktorú musí podpísať najmenej 30 percent obyvateľov obce. V prípade Bratislavy a Košíc sa toto kvórum prostredníctvom novelizovaného zákona o hazardných hrách znížilo na pätnásť percent.