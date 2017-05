Miestni poslanci súhlasia, aby mal Ďurovčík v Petržalke divadlo

Keďže petržalskí poslanci s touto lokalitou súhlasia, Petržalka požiada hlavné mesto Bratislavu o jej zverenie do správy mestskej časti, aby mohol choreograf začať s výstavbou. Zámer postaviť divadlo za vlastné peniaze vlani starostovi Petržalky Vladimírovi Bajanovi predstavil tanečník, choreograf a režisér Ján Ďurovčík.

Počas diskusie sa poslankyňa Lýdia Ovečková pýtala, či má vôbec ešte Ďurovčík o divadlo v Petržalke záujem, pretože nemá o tom informácie. Na to jej vicestarosta Petržalky Ján Bučan povedal, že choreograf záujem stále má. Pripojil sa aj poslanec Milan Vetrák, ktorý žiadal prerokovať podrobnosti projektu a aj to, aby sa naň pozrela petržalská kultúrna komisia. Do diskusie sa zapojil aj poslanec Oliver Kríž, ktorý po oznámení zámeru očakával vizualizáciu divadla. Ako uviedol, poznatky mal len o nových lokalitách, ktoré pre divadlo vybrali a nič iné. Kríž spomenul aj to, že projekt nevidel a bolo by dobré, keby o ňom pre poslancov urobili prezentáciu, na ktorej by sa zúčastnil aj Ján Ďurovčík a povedal základné informácie o divadle. Súhlasil s ním aj poslanec Milan Vetrák. Prezentácia sa pozdávala aj poslancovi Vladimírovi Dolinayovi. Poslankyňa Elena Pätoprstá zas nechce, aby bola okolo divadla ďalšia betónová plocha, podľa nej by tam mohli byť park i zeleň.

Divadlo chceli pôvodne začať stavať na tzv. pápežskej lúke v Petržalke, tento návrh však nemal podporu a pre divadlo vyberali iné lokality. Ako ďalšie prichádzali do úvahy lokality pod Mýtnym domčekom, Jiráskova – Bratská či Kutlíkova – Topoľčianska. Starosta Bajan vlani povedal, že na všetkých miestach, ktoré choreografovi predstavili, si vie záujemca svoje divadlo predstaviť. Pozemky tiež spĺňajú požiadavky projektu z hľadiska územného plánu a sú aj vhodné na umiestnenie tejto stavby. Všetky pozemky patria hlavnému mestu SR Bratislave.

Naposledy sa petržalské zastupiteľstvo zaoberalo divadlom Jána Ďurovčíka vlani v októbri. Vtedy sa poslanci zhodli na tom, že mestská časť bude v rokovaní s Ďurovčíkom o novom divadle pokračovať.