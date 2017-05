Nesrovnal chce pre zlý stav stromov rúbať v Horskom parku, podľa ochranárov šíri paniku

Bratislavský magistrát na čele s primátorom Ivom Nesrovnalom tvrdí, že v Horskom parku hrozí nebezpečenstvo pádu viacerých stromov. Prijal by teda jeho vyradenie zo 4. stupňa ochrany, aby bolo jednoduchšie staré alebo choré stromy z areálu odstrániť. Dendrológ však upozorňuje, že určite nejde o žiadnu katastrofickú situáciu a mesto počty chorých stromov nadhodnotilo. Prieskum totiž robilo pred začiatkom vegetačnej sezóny.

Padnutý strom v Horskom parku. Autor: Hlavné mesto SR Bratislava

Na snímke lavička, na ktorú v Horskom parku spadol konár. Autor: Hlavné mesto SR Bratislava

Stav stromov Horskom parku je po zime podľa primátora Nesrovnala alarmujúci. Na základe obhliadky vo februári a marci napočítali až „stovky stromov, ktoré bezprostredne ohrozujú občanov,“ konkrétne 216. Následne sa v apríli na mieste stretli s odborníkmi zo Štátnej ochrany prírody. Podľa mesta je stav natoľko vážny, až zrušilo obľúbené preteky Milá míľa. Okolo trate je vraj až 44 stromov, ktoré by mohli účastníkov bezprostredne ohroziť. „Po obhliadke v apríli sa na lavičky, cestu a chodník zrútilo ďalších 50 stromov. Je šťastie, že v tej dobe sa tam nikto nenachádzal. Teraz riešime, ako ďalej,“ povedal Nesrovnal.

S envirorezortom aj štátnou ochranou chce primátor hľadať riešenie pre biotop so 4. stupňom ochrany, aby vzácny les zostal zachovaný a ľudia sa v ňom cítili bezpečne. Aj starosta Starého Mesta Radoslav Števčík odporúča podujatia z Horského parku presunúť inam.

Odborník má iný názor

Odborník však hovorí o zavádzaní a situáciu v Horskom parku v žiadnom prípade za katastrofickú či ohrozujúcu život a zdravie návštevníkov, neoznačuje.

„Súhlasili sme s výrubom, napokon štyroch stromov a orezom troch, ktoré reálne predstavovali hrozbu pre návštevníkov, boli suché či zlomené. Treba povedať, že v Horskom parku nie je žiadna katastrofická situácia a požiadavka zo strany mesta bola výrazne nadhodnotená z dôvodu zrejme chybného úsudku, pretože stromy boli hodnotiť v čase, keď ešte nebola vegetačná sezóna,“ vysvetľuje dendrológ zo Štátnej ochrany prírody Andrej Kovarik. Mesto podľa neho preto prezentovalo počet poškodených stromov v oveľa vyššej miere, ako je skutočnosť.

„Práve preto sme mali spoločné stretnutie, obhliadku, celé sme si to prešli a vysvetlili. Ponúkli sme im riešenie v podobe osadenia informačných tabúľ, ktoré upozorňujú na riziko počas extrémnych meteorologických udalostí, ako sú búrky či silný vietor. A s prekvapením sme zistili, že mesto tam osadilo tabule s iným textom, dokonca s našou hlavičkou, čiže zavádzajú týmto verejnosť,“ dodal odborník.

Podľa magistrátu je vstup do Horského parku iba na vlastné riziko. Odborník tvrdí, že stačí zvážiť jeho návštevu v prípade silného vetra či búrky. Autor: Viera Hebertová, Pravda

Horský park je areálom so 4. stupňom ochrany prírody. Autor: Viera Hebertová, Pravda

Jedinečný biotop

Mestu by pri starostlivosti o zeleň výrazne pomohlo preradenie do nižšieho stupňa ochrany a v hre sú aj rôzny výnimky, ktoré by mu ako správcovi areálu povoľovali isté zásahy. Podľa Andreja Kovarika zo Štátnej ochrany prírody je však práve vďaka vysokému stupňu ochrany Horský park výnimočný a územie má nevyčísliteľnú hodnotu. Napríklad práve v starých stromoch hniezdia mnohé chránené vtáky či rôzne vzácne druhy hmyzu. Charakter lesa oceňujú aj návštevníci.

Člen správnej rady Nadácie Horský park Kamil Procházka hovorí o hľadaní kompromisov. „Magistrát pravidelne upozorňujeme na stav stromov, čiže o tom vie. Na druhej strane je Štátna ochrana prírody, ktorá sa park díva až bigotne, že by tam možno ani ľudia nemali chodiť,“ povedal Procházka.

Park by mal podľa jeho slov zostať v každom prípade chráneným areálom. „Štátny znak pri vstupných bránach má svoju autoritu. Na druhej strane je potreba robiť zásahy. Chceme dospieť k takému režimu ochrany, keď by problémové stromy mohli ísť bezprostredne von,“ dodal.