Kandidát na župana BBSK Kašper memorandum proti Kotlebovi zatiaľ nepodporí

„Prvý dôvod je absolútne rodinkárstvo a klientelizmus na úrade VÚC, ktorý sám Kotleba dovtedy kritizoval. Na úrade je priamo prepojených 21 ľudí, ktorí tam pracujú a sú členmi Kotlebovej ĽSNS, alebo sú iným spôsobom priamo prepojení. Toto sa deje priamo tam, nehovoriac o iných inštitúciách v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK,“ uviedol hlavný dôvod Kašper.

Druhým dôvodom je podľa neho netransparentná verejná obchodná súťaž BBSK na predaj osobného automobilu v marci tohto roku, keď túto súťaž vyhral brat predsedu Martin, pričom ďalší jeho brat Marek ako člen komisie to celé odsúhlasil. „Toto sa samozrejme udialo za oveľa nižšiu trhovú cenu,“ dodal Kašper.

Na úrade VÚC panuje absolútne rodinkárstvo a klientelizmus, ktorý sám Kotleba dovtedy kritizoval. Na úrade je priamo prepojených 21 ľudí, ktorí tam pracujú a sú členmi Kotlebovej ĽSNS, alebo sú iným spôsobom priamo prepojení,“ uviedol kandidát na župana BBSK Igor Kašper. Autor: SITA, Peter Rusko

Byt na stretnutia Kotlebovcov

Ako tretí dôvod k zastaveniu predsedu uviedol minuloročný prenájom bytu na Zvolenskom sídlisku Sekier, kde prenajal kraj tento priestor za 123 eur mesačne, „čo je pri jeho výmere 73 metrov štvorcových hlboko pod trhovú cenu“. Bol tam podľa Kašpera iba jeden záujemca o prenájom, a to Tomáš Drobný z Piešťan, ktorý bol zároveň aj okresným predsedom ĽSNS. „V tomto byte si podľa mojich informácií robia Kotlebovci stretnutia,“ uviedol Kašper.

Na tlačovej besede sa kandidát vyjadril aj k memorandu, ktoré inicioval tento týždeň ďalší kandidát na župana Stanislav Mičev. Povedal, že sa o ňom dozvedel iba z médií, že ho nikto nekontaktoval, čo je podľa neho veľmi nešťastné. „V tejto chvíli ho nepodpíšem, lebo je to podľa mňa predčasné. V budúcnosti, ak by som uvidel, že nebudem mať dostatočnú podporu, tak to viem zvážiť,“ dodal na záver Kašper.

O osude memoranda sa rozhodne v septembri

V memorande, ktoré predložil Mičev, kandidáti na župana vyjadrujú ochotu postupovať spoločne v závere kampane, až do konca augusta budú viesť kampaň každý individuálne.

V prípade, že v septembrových prieskumoch získa jeden kandidát na župana viditeľný náskok, na základe memoranda mu budú ostatní kandidáti verejne deklarovať podporu a budú spoločne postupovať v rámci svojich kampaní až do volieb. Memorandum je podľa Mičeva otvoreným dokumentom, do ktorého môžu kandidáti vstupovať a označil ho za prelomový dokument na slovenskej volebnej scéne.

Sedem kandidátov

Kašper, ktorý je poslancom banskobystrického mestského parlamentu, svoju kandidatúru na župana BBSK ohlásil už v auguste minulého roku, a vedie ju pod heslom „Kraj pre všetkých“. Kandidátov na župana BBSK, ktorí oficiálne ohlásili kandidatúru je sedem.

Okrem Kašpera a Mičeva (riaditeľ Múzea SNP v Banskej Bystrici) je to Ivan Saktor (bývalý primátor Banskej Bystrice), Ján Lunter (podnikateľ), Martin Klus (poslanec NR SR za stranu Sloboda a Solidarita a poslanec Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici), Milan Urbáni (predseda Strany moderného Slovenska) a Martin Juhaniak (prednosta Mestského úradu v Brezne). Súčasný župan Marian Kotleba svoju kandidatúru ešte oficiálne nepotvrdil.