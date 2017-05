Bratislavskí poslanci sa vo štvrtok vrátia k parkovaniu

Bratislavskí mestskí poslanci sa na štvrtkovom zastupiteľstve vrátia k parkovaniu, opäť budú rokovať o návrhu dodatku k Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorý súvisí s parkovacou politikou.

O dodatku hovorili poslanci na aprílovom zastupiteľstve, nakoniec sa však na ničom nedohodli. S návrhom, aby tento bod primátor Ivo Nesrovnal preložil na májové zastupiteľstvo, prišiel poslanec za Petržalku Ján Hrčka. Primátorovi sa tento návrh nepáčil, zastupiteľstvo však Hrčkov návrh schválilo.

„Čo sa týka parkovania, osemdesiatpäť percent vecí je prerokovaných, dokončené však nie je prerozdelenie financií v zmysle štatútu,“ povedal po hlasovaní novinárom Hrčka.

Všeobecne záväzné nariadenie (VZN), ktoré určuje pravidlá parkovania v meste, platí od 1. marca. Aby však mohli bratislavské mestské časti parkovaciu politiku praktizovať, musí byť schválený dodatok k Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy.

O tom malo bratislavské mestské zastupiteľstvo rokovať na marcovom zasadnutí, podvečer však primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal tento bod z rokovania stiahol. Väčšinu rokovacieho dňa sa totiž mestskí poslanci zaoberali návrhom na zrušenie hazardu v meste.

Dodatok upravuje kompetencie hlavného mesta a mestských častí v užívaní ciest I. až IV. triedy. „Zároveň splnomocňuje mestské časti schváliť VZN v miestnom zastupiteľstve, ktoré bude obsahovať najmä úpravu výšky úhrady za dočasné parkovanie, spôsob platenia úhrady a preukázania jej zaplatenia,“ uviedol Marek Papajčík z tlačového oddelenia bratislavského magistrátu.

V predloženom návrhu dodatku štatútu navrhujú možnosť, aby hlavné mesto mohlo vydávať parkovacie karty bez určenia zóny pre obyvateľov mestských častí, ktoré sa do parkovacej politiky nezapoja. Celý výnos z pokút by mal ísť pre Mestskú políciu hlavného mesta SR Bratislavy, niektorým členom mestskej rady i mestským poslancom sa to však nepáči. Mestské časti by chceli z pokút podiel, aby mohli systém parkovania na svojom území prevádzkovať.

Do úvahy ešte prichádza možnosť, že poslanci navrhnú iné rozdelenie výnosov z úhrad za parkovanie. Z dodatku štatútu by totiž vyplývalo, že výnos z poplatku za parkovanie si bratislavský magistrát a bratislavské mestské časti rozdelia v pomere 75:25 v prospech mestských častí.

„Zmenou štatútu budú vybrané cesty I. a II. triedy patriť pod mestské časti, aby na nich mohli vyberať peniaze za parkovanie. Doteraz to nebolo možné. Mestská časť mohla vyberať peniaze za parkovanie len na cestách III. a IV. triedy,“ vysvetlil bratislavský mestský poslanec Oliver Kríž.

Bez prijatia dodatku k štatútu nemôžu mestské časti zaviesť na mestských cestách I. a II. triedy, ktoré sú na ich území, parkovaciu politiku. Dodatok k štatútu je plne v kompetencii poslancov mestského zastupiteľstva.

Riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva sa začína vo štvrtok 25. mája o 8:30 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.