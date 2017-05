Severný Spiš chystá novú cyklotrasu

Ľubovniansky hrad s Hniezdnym by mala spájať nová cyklotrasa.

Ľubovniansky hrad so skanzenom, historické námestie v Starej Ľubovni s cennými meštianskymi domami, kostol sv. Mikuláša a expozíciu tradičných ľudových remesiel spojenú s prezentáciou histórie a súčasnosťou liehovarníctva na severnom Spiši v Hniezdnom by mala v budúcnosti spojiť nová cyklotrasa. Trasa z Hniezdneho, v minulosti najmenšieho kráľovského mesta, do Starej Ľubovne bude mať 3,76 kilometra.