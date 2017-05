Košická slza šetrí benzín a hltá kilometre

Nie je však určené do bežnej cestnej premávky, ale bude slovenským tromfom na pretekoch Shell Eco-marathon v Londýne, ktoré sa od 25. do 27. mája uskutočnia už po 33. raz. Ide o jednu z najnáročnejších a najinovatívnejších študentských súťaží sveta. Budúci inžinieri vo veku od 16 do 25 rokov z 28 krajín Európy sa v nej snažia predstaviť vozidlá, ktoré prejdú na jeden liter paliva čo najviac kilometrov. Podobná súťaž sa koná aj v Severnej Amerike a v Ázii.

Tím z Košíc sa na pretekoch Shell Eco-marathon zúčastňuje od roku 1994. V súťaži nechýbal ani vlani, keď sa predstavil vozidlom, ktoré na jeden liter paliva prešlo 400 km. Keďže najlepšie vozidlá Európy dokázali prekonať až okolo 2-tisíc kilometrov, na tohtoročné preteky, ktoré sa v Londýne budú konať 25. až 28. mája, sa košickí študenti dôkladne pripravili. A vymysleli a skonštruovali vozidlo, ktoré sa môže pýšiť prívlastkom najúspornejšie na Slovensku.

„Oproti vozidlu z vlaňajška je postavené úplne nanovo, no vychádza z rovnakého princípu: má mať čo najmenšiu spotrebu. Rozdielov je veľa. Hlavným je použitý materiál. Kým rám minuloročného auta bol zo sklolaminátu a z oceľovej konštrukcie, súčasné auto má karosériu z uhlíkových vlákien. Má ľahšie kolesá s keramickými ložiskami, ktoré sa vyznačujú veľmi nízkym valivovým odporom. Auto má aj vylepšené riadenie, geometriu zavesenia kolies a je ľahšie, keď jeho hmotnosť dosahuje 37 kilogramov,“ prezradil vedúci košického tímu Branislav Konečný.

Jednou z dvojice šoférok bude 24-ročná študentka Anna Petrušová. Autor: Štefan Rimaj, Pravda

Vozidlo z Košíc používa ako palivo benzín. Odhaduje sa, že jeho maximálna rýchlosť bude 70 km za hodinu. Študenti v spolupráci s pedagógmi ho vymysleli a skonštruovali za jedenásť mesiacov. Podľa neoficiálnych informácií by na liter paliva mohlo prejsť tisíc až dvetisíc kilometrov. Podmienkou súťaže je, aby hmotnosť vodiča nepresiahla aj s výstrojom 50 kíl. V Londýne budú auto pilotovať 24-ročné študentky Anna Petrušová a Jana Duchnovská.

Dekan Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach František Trebuňa pripomína, že nové vozidlo skonštruovali vo vynovených priestoroch Prototypového a inovačného centra, ktoré postavili z eurofondov a vlastných zdrojov. Študenti strojníckej fakulty môžu využívať aj moderné stroje a zariadenia, do nákupu ktorých investovala škola za posledných šesť rokov 14 miliónov eur. „Máme eminentný záujem podporovať mladých ľudí vo vede a výskume. Pritom sa snažíme, aby to, čo sa naučili, mohli aj zhmotniť. Príkladom je aj podpora študentov v súťaži Shell Eco-marathon pri vývoji prototypov súťažných vozidiel,“ poznamenal Trebuňa.