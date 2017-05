Mladík v Trenčíne omámil 15-ročné dievča, prípadov môže byť viac

Podľa doterajších výsledkov vyšetrovania sa mal Tomáš (19) zoznámiť cez sociálnu sieť s mladou slečnou. Zároveň sa dohodli na stretnutí, ku ktorému došlo 16. mája pri základnej škole. Potom sa stretli ešte raz a to popoludní.

Mladučké dievča k Tomášovi sadlo do auta, čo bude zrejme ľutovať do konca života.

„Najskôr sa vozilli autom po Trenčíne, potom Tomáš zaparkoval v blízkosti hypermarketu, na trávnatej ploche. Keď ostali stáť, rozložili si deku a rozprávali sa. Tomáš mal potom dievčaťu doniesť džús, ktorý vypila,“ ozrejmila trenčianska policajná hovorkyňa Elena Antalová.

Podľa nej začala dievčina po vypití džúsu cítiť omámenie a stav bezbrannosti.

„Sadli si do auta, kde mal Tomáš bezbranné a omámené dievča chytať za stehná a obchytkávať na intímnych miestach,“ dodala hovorkyňa. Slečna sa napriek svojmu stavu mala podľa polície brániť a prosiť Tomáša, aby prestal. Ten aj prestal, ale dievčaťu prikázal, že o tom, čo sa stalo nemá nikomu povedať, lebo sa to otočí aj tak proti nej.

V tom čase už po dcére pátrala aj mama. Našla ju síce, ale uplakanú a vystresovanú a dostala z nej, čo sa stalo. Neváhala ani chvíľu a utekala vec oznámiť na polícii. Z orientačnej toxikologickej analýzy vyplynulo, že mladistvá mala pozitívny nález na amfetamín a metamfetamín. „Policajti následne Tomáša vypátrali a v zmysle zákona ho obmedzili na osobnej slobode. Vyšetrovateľ spracoval podnet na návrh na väzobné stíhanie obvineného,“ dodala E. Antalová.

Tomášovi v prípade dokázania viny hrozí trest na sedem až päťnásť rokov odňatia slobody. Podľa hovorcu trenčianskych súdov Romana Tarabusa bol mladík vzatý do väzby. Polícia pracuje s verziou, že takýchto obetí môže byť aj viac a žiada dievčatá, ktoré sa stali obeťou obdobného konania, to znamená, že niektorej obvinený Tomáš z Trenčína podal či už do nápoja alebo inak omamnú látku, aby kontaktovali políciu na známom telefónnom čísle 158.