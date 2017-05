Ďalší vežiak v oddychovej zóne bratislavského mestského parku?

Jedným z nich je výstavba pri parku na Račianskom mýte v Bratislave, na ploche bývalého školského ihriska.

V minulosti tu už mal vyrásť 22-poschodový hotel a tichá sídlisková Mikovíniho ulica, cez ktorú rodičia vodia deti na pieskovisko a hojdačky, sa mala zmeniť na jeho príjazdovú cestu. Dnes síce investor megalomanské plány trochu okresal a ohlásil, že ide stavať penzión pre dôchodcov. Lenže tamojší obyvatelia sa obávajú, že pred dokončením požiada o zmenu účelu využitia stavby. Niekoľko stoviek ich už podpísalo protestnú petíciu.

Petičný výbor žiada Bratislavský samosprávny kraj, aby prinavrátil pozemok škole a vybudoval športový areál pre študentov a širokú verejnosť. Jeho predsedom je novomestský starosta Rudolf Kusý, zároveň aj kandidát na bratislavského župana v jesenných regionálnych voľbách.

Autor: Vizualizácia Park Real Estate

Vedenie kraja na čele so županom Pavlom Frešom, takisto kandidujúcim, vníma Kusého žiadosť ako súčasť predvolebného boja. Zdôrazňuje, že s pozemkom už nemá nič spoločné, keďže ho pred 12 rokmi prvý bratislavský župan Ľubo Roman predal súkromníkovi. Kusý je aj krajským poslancom či členom školskej rady Združenej hotelovej akadémie na Mikovíniho ulici. "Ako štatutár stavebného úradu mohol už v roku 2010 vyhlásiť stavebnú uzáveru a začať obstarávať územný plán zóny, ktorý by podrobne zadefinoval predmetné územie,“ uvádza v stanovisku hovorkyňa kraja Lucia Forman Habancová.

Pozemok za bývalého režimu využívala základná škola, predchodkyňa dnešnej hotelovej akadémie, na výučbu telesnej výchovy. Z oploteného dvora je dnes skôr výbeh pre psov. Pozemky tu vlastnila cirkev, keďže v týchto miestach bol kedysi historický cintorín.

Neskôr pripadla asi hektárová plocha kraju. Ten totiž v roku 2002 prevzal správu stredného školstva. Roman tu chcel postaviť štartovacie učiteľské byty, napokon však pozemok v roku 2005 predal firme H-Compact.

Do roka pozemok získala firma GTC Real Estate Park. „Už vtedy tu mal vyrásť mrakodrap, asi dvakrát vyšší, ako je doterajšia, maximálne 12-podlažná zástavba," hovorí pre Pravdu Lýdia, jedna z najstarších obyvateliek sídliska. „Tiež sme spísali petíciu a mysleli sme si, že aj ona napokon zámer zastavila. Zrejme sme sa zmýlili,“ pridáva.

V roku 2014 sa GTC Real Estate Park pretransformoval na Park Real Estate a začal oprašovať staré plány. Nedávno prišiel s novým návrhom, keď na verejnom zhromaždení občanom predstavil štúdiu komplexu Vitalis. Jeho dominantou má byť 8,5-poschodový dom, v ktorom podľa developera vznikne domov seniorov s apartmánmi. V prízemnej časti sa však má otvoriť reštaurácia, diskotéka aj obchody.

Obyvatelia lokality sa obávajú, že hlavný objekt sa časom zmení na klasický apartmánový dom a okolité ulice Mikovíniho, Čajakovu, Sibírsku či Račiansku zahltia parkujúce autá jeho nájomníkov aj návštevníkov prevádzok. „Chodil som sem do základnej školy, na tom dvore bola slušná bežecká dráha aj basketbalové ihrisko. Keby sa dnes obnovil ako športovisko, keby naň inštalovali cvičebné stroje pre dospelých, to by bol prínos pre naše sídlisko. Nie nejaká nová opacha!“ myslí si ďalší z obyvateľov Peter.

S developerom sa Pravde zatiaľ nepodarilo skontaktovať. Podľa obchodného registra stoja za Park Real Estate občania Izraela. Ako však upozornil novomestský poslanec Pavol Galamboš, v súčasnosti spoločnosť zaujala „taktiku mŕtveho chrobáka“. Náhle z magistrátu stiahla podanú žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k plánovanej investičnej činnosti – výstavbe „domova opatrovateľskej služby“. A na mestskú časť zatiaľ nepodala žiadosť o územné rozhodnutie ani o stavebné konanie. „Sme však presvedčení, že onedlho to začne skúšať znovu,“ uzatvára Galamboš.

Zrejme sa nemýlil, plot okolo budúceho staveniska si investor už oblepil reklamou na centrum Vitalis.