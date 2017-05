Bratislavskí poslanci sa vrátili k parkovaniu, ale na dodatku k štatútu sa opäť nedohodli

S návrhom, aby tento bod primátor Ivo Nesrovnal preložil na júnové zastupiteľstvo, prišiel poslanec za Petržalku Ján Hrčka. Ako povedal, stále nie je dokončené prerozdelenie financií v zmysle štatútu, starostovia z regionálneho združenia mestských častí sa mu majú venovať na piatkovom stretnutí. Hrčka žiadal o preloženie materiálu aj v apríli.

Primátorovi Bratislavy Ivovi Nesrovnalovi sa tento krok nepáči. „Pán primátor je znepokojený, že sa schvaľovanie štatútu opäť o mesiac presunulo. Tento krok je v neprospech Bratislavčanov, pretože mesto nevyhnutne potrebuje zaviesť poriadok v parkovaní,“ uviedla hovorkyňa Bratislavy Zuzana Onufer s tým, že je to ťažká téma, ktorú Bratislava potrebuje uzavrieť.

Nariadenie platí od marca

Všeobecne záväzné nariadenie, ktoré určuje pravidlá parkovania v meste, platí od 1. marca, aby však mohli bratislavské mestské časti parkovaciu politiku praktizovať, musí byť schválený dodatok k Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy.

Dodatok upravuje kompetencie hlavného mesta a mestských častí v užívaní ciest I. až IV. triedy. „Zároveň splnomocňuje mestské časti schváliť VZN v miestnom zastupiteľstve, ktoré bude obsahovať najmä úpravu výšky úhrady za dočasné parkovanie, spôsob platenia úhrady a preukázania jej zaplatenia,“ uviedol Marek Papajčík z tlačového oddelenia bratislavského magistrátu.

Mestské časti chcú viac peňazí

V predloženom návrhu dodatku štatútu navrhujú možnosť, aby hlavné mesto mohlo vydávať parkovacie karty bez určenia zóny pre obyvateľov mestských častí, ktoré sa do parkovacej politiky nezapoja. Celý výnos z pokút by mal ísť pre Mestskú políciu hlavného mesta SR Bratislavy, niektorým členom mestskej rady i mestským poslancom sa to však nepáči. Mestské časti by chceli z pokút podiel, aby mohli systém parkovania na svojom území prevádzkovať.

Do úvahy ešte prichádza možnosť, že poslanci navrhnú iné rozdelenie výnosov z úhrad za parkovanie. Z dodatku štatútu by totiž vyplývalo, že výnos z poplatku za parkovanie si bratislavský magistrát a bratislavské mestské časti rozdelia v pomere 75:25 v prospech mestských častí.

„Zmenou štatútu budú vybrané cesty I. a II. triedy patriť pod mestské časti, aby na nich mohli vyberať peniaze za parkovanie. Doteraz to nebolo možné. Mestská časť mohla vyberať peniaze za parkovanie len na cestách III. a IV. triedy,“ vysvetlil bratislavský mestský poslanec Oliver Kríž.

Bez prijatia dodatku k štatútu nemôžu mestské časti zaviesť na mestských cestách I. a II. triedy, ktoré sú na ich území, parkovaciu politiku. Dodatok k štatútu je plne v kompetencii poslancov mestského zastupiteľstva.