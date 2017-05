Bratislava vyhlásila obstarávanie na verejné osvetlenie v meste

Hlavné mesto SR Bratislava vyhlásilo verejné obstarávanie na zabezpečenie verejného osvetlenia v meste. Vyplýva to z oznámenia, ktoré je vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Suma zákazky je 143 697 471 eur bez DPH a bratislavský magistrát chce s víťaznou firmou uzavrieť zmluvu na dvadsať rokov.

Záujemcovia môžu predkladať ponuky do 10. júla, otvárať ich budú 21. júla. Súčasťou verejného obstarávania je okrem zabezpečovania svietenia aj rekonštrukcia a modernizácia prostriedkov verejného osvetlenia.

Magistrát žiada, aby víťaz počas doby trvania zmluvy zmodernizoval verejné osvetlenie, teda aby vymenil 47 475 svietidiel za energeticky efektívne. Zabezpečiť to má zníženie energetickej náročnosti prevádzky sústavy verejného osvetlenia. Mesto tiež chce verejné osvetlenie, ktoré môže slúžiť ako platforma pre zapojenie budúcich Smart City riešení, čo je informovanie o voľných parkovacích miestach, monitorovanie dopravy i bezpečnosti. Súčasťou predmetu zákazky je aj výmena 24-tisíc kusov stožiarov verejného osvetlenia v Bratislave.

Koncom minulého roka sa skončila dvadsaťročná zmluva na dodávku komplexnej služby správy verejného osvetlenia, ktorú malo mesto uzatvorenú so spoločnosťou Siemens. Až do výberu nového dodávateľa komplexných služieb verejného osvetlenia v hlavnom meste prevádzku osvetlenia naďalej zabezpečuje spoločnosť Siemens na základe Zmluvy o úrovni poskytovania služieb. Tú mesto so spoločnosťou uzavrelo na dvanásť mesiacov s možnosťou opcie na ďalších dvanásť mesiacov.

Verejné osvetlenie sa skladá zo svetelného zdroja, nosného zariadenia a rozvodu. Prevádzkovateľom osvetlenia je firma, ktorá na základe zmluvy s mestom prevádzkuje osvetlenie Bratislavy. Za technicko-prevádzkový stav zariadení verejného osvetlenia umiestneného na verejných priestranstvách zodpovedajú vlastník, správca a prevádzkovateľ. Hlavné mesto SR Bratislava vlastní sústavu verejného osvetlenia so 47 664 svetelnými bodmi. Súčasný stav je taký, že postupnú výmenu potrebuje približne 13-tisíc stĺpov. Osvetlenie v Bratislave stojí hlavné mesto približne šesť miliónov eur ročne.