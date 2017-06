Vo vrakunskom Pentagone bude 24 hodín denne hliadkovať mestská polícia

“Vo voze budú 24 hodín denne prítomní minimálne dvaja policajti a voz bude plne vybavený na výkon policajnej služby,“ povedal Nesrovnal. Policajný príves umiestni hlavné mesto v objekte Pentagonu v priebehu niekoľkých týždňov. Primátor zároveň dodal, že trvalým riešením situácie v Pentagone je pomoc aj štátnej polície, o ktorej hlavné mesto rokuje s mestskou časťou aj s ministerstvom vnútra.

Čo sa týka čistoty, primátor informoval tiež o tom, že objekt Pentagonu bude druhou lokalitou po staromestskej štvrti Zuckermandel, kde budú umiestnené polopodzemné kontajnery.

Podľa starostu Vrakune Martina Kuruca má mestská časť pripravené ďalšie návrhy na riešenie situácie v Pentagone. “Pred mesiacom miestne zastupiteľstvo Vrakune schválilo návrh na zriadenie súkromnej bezpečnostnej služby (SBS),“ informoval o ďalších kokoch mestskej časti Kuruc. Na SBS-ku chce starosta Kuruc vyčleniť stotisíc eur v rozpočte mestskej časti. “SBS-ka bude monitorovať Pentagon a jeho okolie 24 hodín denne a mali by to byť minimálne dvaja službukonajúci SBS-kári. Nahlasovali by tiež trestnú činnosť štátnej alebo mestskej polícii, monitorovali by jednotlivé vchody po dohode so správcami všetkých vchodov, aby služba mala vstup do týchto bytoviek,“ vysvetlil Kuruc na tlačovej konferencii ešte v marci.

Pentagon je zaužívané pomenovanie obytného domu v mestskej časti Bratislava – Vrakuňa na Stavbárskej ulici 34 – 42, ktorý postavili v rokoch 1970 až 1972 a tvorí ho 450 bytových jednotiek. V minulosti sa objekt stal neslávne známym ako útočisko kriminálnikov a drogových priekupníkov.