Za chyby ľudí asi doplatí medvedica životom

Medvieďatá od matky oddelili, pretože bol veľký predpoklad, že pri ich obrane by mohla byť agresívna. Vo štvrtok ráno sa zviera opäť objavilo v Liptovskej Kokave. „Zásahový tím rozhodol, že sa môže medvedica usmrtiť, pretože sa v noci vrátila a spôsobovala značné škody. Vrátila sa kvôli potrave,“ zdôraznil vedúci Odboru územnej a druhovej ochrany Štátnej ochrany prírody Vladimír Antal. O osude Ingrid sa rokovalo na pôde okresného úradu v Liptovskom Mikuláši, vo štvrtok poobede rozhodnutie nepadlo. Prípadný odstrel zrealizujú poľovníci.

Medvieďatá od matky oddelili, pretože bol veľký predpoklad, že pri ich obrane by mohla byť agresívna.

Zviera, hoci žije divoko, nemá problém pri kontakte s ľuďmi. Pózuje pred fotoaparátmi, úplne stratilo plachosť. Kompetentní tvrdia, že do ZOO, kam poputujú mláďatá, samica ísť nemôže. Podľa Antalu je problém s Ingrid v tom, že na život v zajatí by si už nezvykla. „Nehovorme zatiaľ o tom, či bude odstrelená, alebo nie. Rozoberáme všetky možnosti. Nejde o to, či ju zoologické záhrady chcú, alebo nechcú prijať, zvažujú to, ale medvedica by sa nedokázala prispôsobiť, trpela by tam,“ povedal Antal. Pripomenul prípad staršieho medveďa, ktorý ušiel pred pár týždňami z výbehu v ZOO Bojnice a museli ho usmrtiť. Nedokázal tam žiť.

„Bohužiaľ, už to nie je medvedica, už je to Inga, má svoje meno a ľudia túto situáciu vnímajú oveľa citlivejšie. Môžu za to ľudia, že sa sama naučila robiť neštandardné veci. Nanešťastie, mláďatá učí to isté. To my ľudia pestujeme kukuricu, na lokalitách, kde by sme nemali, vyhadzujeme odpad, správame sa arogantne k prírode a potom sa snažíme robiť unáhlené rozhodnutia pri manažmente medveďa. Toto všetko je zle,“ poznamenal k situácii Antal.

O osude medvedice sa zatiaľ nerozhodlo.

Mláďatá sú zatiaľ v karanténnej stanici, kde si rýchlo zvykli, napili sa z misky, jedli piškóty, kúpali sa. Ľudí sa neboja, nechajú sa škrabkať. V tomto veku sa ešte prispôsobia na život v zajatí. Ak by to tak nebolo, podľa Antalu by museli odstreliť aj ich.

Starosta Liptovskej Kokavy Július Poruban potvrdil, že v noci mali medvediu návštevu. Či išlo o Ingu, to nevie. „Tu je možno okolo 12 až 17 medveďov v okolí. Teraz sme v takej situácii, že nejaké dve, tri noci naši hasiči z dobrovoľného zboru z Kokavy nespia, túlajú sa po nociach a plašia medvede dookola,“ poznamenal starosta. Vo štvrtok ráno hasiči tiež vyprevádzali deti zo základnej školy k vlaku, aby sa nestretli s medveďom.

Riaditeľ kontaktnej ZOO v Liptovskom Mikuláši Peter Kompiš vidí dva problémy s umiestnením Ingrid do zajatia. Prvým je legislatíva, druhým priestory, pretože medveď, ktorý žil celý život v prírode, potrebuje väčšiu rozlohu. Myslí si, že miesto pre ňu by sa našlo v zahraničí, kde sú rozsiahle parky, ide o kombináciu chovu a prírody. U nás také niečo nemáme. Podľa zákona musí mať na Slovensku medveď 200-metrový výbeh plus 6-metrové zázemie, čo by samici nestačilo. „Keby sa dalo pomôcť, sme prví, ktorí pomôžeme. Dúfam, že ku krajnému riešeniu, akým je odstrel, nedôjde,“ verí Kompiš.

Juraj Lukáč, náčelník Lesoochranárskeho združenia VLK, si nemyslí, že odstrel je najvhodnejšie riešenie. „Zďaleka neboli vyčerpané všetky možnosti ako tento problém riešiť. Keby sa medvedica odviezla do vzdialenejších oblastí od Liptovskej Kokavy, nemyslím si, že by sa vrátila. Okrem toho, toto je problém ľudí. Prečo by medvedica mala hľadať potravu v lese, keď ju má dostupnú priamo v obci? Za chyby by mali pykať ľudia, nie zvieratá,“ uzavrel Lukáč.