Pod Strečno sa vracajú víkendové uzávierky

Pri sanačných prácach v Strečne sa z masívu neočakávane uvoľnili veľké skalné bloky, ktoré treba bezpečne dať dole. „Mali sme tam uvoľnené bloky, nejaké sme už zhodili a nejaké ešte potrebujeme uvoľniť a zhodiť tak, aby sme to urobili bezpečne, a to sa nedá robiť počas premávky,“ hovorí Branislav Prelovský zo spoločnosti Arcadis CZ, ktorá robí na sanácii Strečna. Už dva razy sa vyskytli situácie, keď pri uvoľnení takýchto veľkých skál bolo potrebné mimoriadne zastaviť dopravu aj počas pracovných dní a operatívne problém vyriešiť.

Horolezci teda potrebujú dokončiť zabezpečovacie práce v hornej časti brala a po ich skončení odstránia ochranné siete, ktoré zachytávali a usmerňovali padajúce kamene tak, aby nespadli na cestu. Na tieto práce boli už dlhodobo plánované dve víkendové odstávky, ďalšie dva víkendy pribudli práve pre neočakávané uvoľnenie skál, ale aj preto, že sa pri sanácii masívu pod hradom Strečno zistilo aj poškodenie v hradných múroch. „Počas prác na sanácii hradného brala bolo zistené porušenie kamenného muriva na jednej zo stien samotného hradu Strečno, preto sme vyhlásili verejnú súťaž na zhotoviteľa týchto prác, ktoré budú musieť stabilizovať hradné murivo a zároveň ho aj obnoviť,“ uviedla Lenka Záteková, hovorkyňa žilinskej župy, pod ktorú hrad patrí.

Zámerom župy je na opatrenia v základoch hradu využiť už vyhlásenú uzávierku cesty počas júnových víkendov. „Počas týchto štyroch víkendov bude okrem sanácie hradného brala prebiehať aj zabezpečenie zakladania hradných múrov,“ povedal prednosta Okresného úradu v Žiline Michal Lavrík. Doplnil, že ak sa nevyskytnú neočakávané problémy, cestu popod Strečnom by už počas prázdninových víkendov nemali uzatvárať.

Protihavarijné opatrenia by mali byť v hornej časti brala skončené do začiatku prázdnin, ďalej však budú pokračovať práce v spodnej časti skalného masívu. Až do konca septembra sa bude robiť na zabezpečení previsu v spodnej časti hradného brala v susedstve vozovky. Dovtedy, teda aj cez prázdniny, sa v úseku priamo pod hradom bude aj naďalej jazdiť v zúžených pruhoch rýchlosťou spomalenou na 30 kilometrov za hodinu.