Medvedica Ingrid prišla o život

„Ja by som povedal, že to má za sebou jedna medvedica, ktorú nám previezli z Tatier, kontajnerová medvedica, ktorá by tu bola neviem ako dlho. Už bola agresívna a napadla ľudí, ktorí na ňu dohliadali až do polnoci, tak bola usmrtená. Nebudem ju nazývať krstným menom, pretože už to je istým spôsobom choré,“ povedal starosta obce.

Podľa neho sa medvedica v noci do obce vrátila. Na miesto prišli poľovníci, policajti, ochranári, vedenie obce. „Nereagovala na poplašné výstrely, nič. Bola pri základnej škole, na strome. Skúsili ju dostať z dediny, použili gumové projektily, ona zliezla, ale nepobrala sa správnym smerom, išla proti nim,“ povedal starosta.

Podľa hovorcu Ministerstva Životného prostredia Tomáša Ferenčáka museli medvedicu zastreliť. „Bolo vydané povolenie na odstrel pre prípad krajnej núdze a po rozhodnutí polície poľovníci zasiahli,“ potvrdil hovorca.

Ingrid si získala srdcia Slovákov, ktorí sledovali jej osud. Najprv sa usadila aj s mláďatami na strome v Smokovci, neskôr všetkých troch odviezli na Liptov, ale opäť sa začala pohybovať v blízkosti ľudských obydlí. Za posledné tri dni podľa starostu Liptovskej Kokavy chodila do obce na raňajky, obedy aj večere. V stredu ju uspali a vzali jej mláďatá. Tie previezli do bojnickej zoo. Ingrid sa však do obce vrátila a to ju napokon stálo život.