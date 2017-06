Pre nedostatok vodičov vypadávajú v Nitre mestské spoje

„Našim cestujúcim v Nitre, ktorých sa prípadné výpadky spojov dotkli, sa aj touto cestou ospravedlňujeme. Pracujeme na krátkodobých aj dlhodobejších riešeniach vážneho problému s nedostatkom skúsených vodičov,“ povedal Juraj Kusy, generálny riaditeľ spoločnosti ARRIVA NITRA, ktorá prevádzkuje v meste pod Zoborom mestskú hromadnú dopravu.

Vynechané spoje sa týkali viacerých liniek, predovšetkým čísla 24 a 32. Nitrianskej MHD majú prísť pomôcť vodiči z ostatných regiónov, kde spoločnosť pôsobí. Podľa generálneho riaditeľa by sa tak malo stať v najbližších dňoch a situácia by sa mala stabilizovať.

„Spoločnosť bude zároveň pokračovať v náborových kampaniach. Svojim novým zamestnancom ponúka pomoc s financovaním získania vodičského preukazu na autobus či prácu na skrátený pracovný úväzok, čo je atraktívne aj pre ženy – matky,“ doplnil Dalibor Mihalkin za spoločnosť ARRIVA.

Pomohol by aj posun vekovej hranice pre získanie vodičského oprávnenia na autobus zo súčasných 24 rokov na 21. "Mladí vo veku 24 rokov už zvyčajne majú zamestnanie. Preto by sme veľmi privítali, ak by sa vek znížil o tri roky tak, ako to bolo v minulosti,“ podotkol Kusy.

Väčšina skúsených vodičov získala podľa neho vodičské oprávnenie počas základnej vojenskej služby. „Po návrate z nej mohli pokračovať v získanej praxi a zamestnať sa u nás ako vodiči MHD alebo regionálnych autobusov. Žiaľ, táto silná generácia pomaly odchádza do dôchodku,“ uzavrel.