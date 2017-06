Staré pneumatiky našli na vlakovej stanici v Trenčíne nevšedné využitie

Stenu vybudovala firma z Česka. Jej obchodný riaditeľ Petr Vavrouška vraví, že stena je unikátna tým, že je vyrobená z použitých pneumatík osobných áut. „Spočítali sme, že na jeden štvorcový meter steny potrebujeme štyri pneumatiky. Myslím si, že práve pre Slovensko je to ideálny materiál, pretože patrí k najväčším výrobcom osobných automobilov,“ vysvetľuje Vavrouška s tým, že spolu so svojím tímom chcel vrátiť použitým pneumatikám „naspäť ich život“.

Podľa neho sa pri výrobe protihlukových stien najčastejšie používa betón alebo hliník, oni však rozmýšľali nad úplne novým materiálom, ktorý by tie staré mohol nahradiť – a zároveň by dal možnosti celkom nového umeleckého stvárnenia.

Príležitosť premeniť stenu na unikátne umelecké dielo napokon dostali malé deti. Podľa Vavrouška hľadala firma niekoho, kto okolo stanice chodí najčastejšie a aj preto im napadli deti, ktoré majú blízko stanice školu.

„Spojili sme sa s deťmi z miestnej školy, pretože si myslíme, že je dobré, keď sa už v takomto mladom veku naučia, že môžu ovplyvňovať veci okolo nás. Aj verejné prostredie,“ pridáva. Neobyčajne dizajnovo navrhnutá stena je dlhá približne päťdesiat metrov a vysoká 2,2 metra. Zrejme však dlho nezostane jedinou.

„Používame návrat do osemdesiatych rokov, sú to pixely, ktoré sa používali v počítačovej grafike pri prvých videohrách. Zistili sme totiž, že to je ideálna možnosť, pri ktorej sa môže ktokoľvek umelecky vyblázniť a zvoliť si tam buď vlastný textový nápis, alebo akýkoľvek iný motív. Myslíme si, že takéto protihlukové steny majú svoju budúcnosť, pretože bývajú v zásade nutným zlom, no my takto ukazujeme, že existuje aj iná cesta. I to, že aj protihluková stena môže byť dizajnovou záležitosťou,“ zdôrazňuje Vavrouška.

Nápad vyrobiť protihlukovú stenu z použitých pneumatík oceňujú aj Železnice Slovenskej republiky. „Protihluková stena, ktorá sa v tejto stanici nachádza, plní okrem praktického účelu aj estetickú funkciu, čím je u nás naozaj výnimočná. Ponúka projektantom, verejnosti i architektom možnosť vytvoriť funkčné, ale aj originálne odhlučnenie. Výnimočný je aj jej ekologický rozmer,“ povedala hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky Martina Pavlíková. Tá nevylúčila, že takéto protihlukové steny sa objavia aj na iných miestach Slovenska.

Umeleckú kresbu na stene navrhli piataci, šiestaci a siedmaci zo Základnej školy na Dolinách. Firma, ktorá ju stavala, prišla za riaditeľkou školy Annou Plachkou s návrhom požiadať deti, aby vymysleli dizajn.

„Bola som dosť zmätená a vôbec som si nevedela predstaviť, ako môžu deti prispieť ku skrášleniu vlakovej stanice. Napodiv sa však zapojili deti až z troch ročníkov a nakoniec boli vybrané dva návrhy. Jedným motívom je vlak a pri tom druhom sa žiačka inšpirovala divadlom v anglickom jazyku aj s postavičkami, ktoré v ňom vystupujú, a tými sú tri prasiatka,“ poznamenala riaditeľka školy. Kresbu vlaku navrhla 11-ročná Martina Miškolciová.

„Motív som si navrhla sama, pretože k stanici sa hodí vlak,“ podotkla Martina. „Trochu som vedela, čo je to protihluková stena,“ doplnila ju o dva roky staršia autorka návrhu troch prasiatok Barbora Mičová.

Podľa primátora Trenčína Richarda Rybníčka modernizácia železnice, s ktorou súvisí aj stanica Zlatovce a protihluková stena, bola pre mesto mimoriadne bolestivou záležitosťou. Trenčín sa stal po dlhé mesiace doslova staveniskom, teraz sa však podľa neho všetko pomaly zlepšuje.

„Máme za sebou ťažké obdobie, železnica nás veľmi bolela, ale začína to byť krásne a je dobré, že to tu máme aj s pričinením detí,“ dodal primátor. Ten dúfa, že stenu si nevezmú na mušku vandali a maľba na nej zostane čo najdlhšie.