Noemova archa zakotvila v Tihányiovskom kaštieli v Banskej Bystrici

Viac ako 700 miliónov návštevníkov, ktorí prejdú bránami tisícky zoologických záhrad vo svete dokazuje, že tieto miesta nie sú len centrami vedy, či záchrany, ale predovšetkým priestorom pre neformálne vzdelávanie a relax. Úroveň zoologických záhrad odráža stav kultúrneho myslenia daného národa. Dokumentuje to aj výstava ZOO - preťažená Noemova archa, ktorú sprístupnili v Stredoslovenskom múzeu Tihányiovskom kaštieli v Radvani v Banskej Bystrici.

Chovy pôvodne divožijúcich zvierat vznikali v spoločnostiach s rozvinutou kultúrou už pred tisíckami rokov. Nájdeme ich už v starovekom Egypte, Číne či Indii a postupne sa tento trend rozšíril do celého sveta. Do konca 19. storočia vzniklo vo veľkých mestách západnej Európy viac ako 50 zoologických záhrad. Pre porovnanie, v strednej Európe v tom čase existovali len dve, a to vo Viedni a v Budapešti.

Na Slovensku prišli prvé plány s výstavbou ZOO až po 2. svetovej vojne. Aj etológia ako vedný odbor skúmajúci správanie zvierat, by nevznikla bez ich chovu v ľudskej starostlivosti.

Najstaršia je v Bojniciach

V súčasnosti na Slovensku nájdeme zoologické záhrady bez špecializácie, pričom každá z nich si volí vlastnú cestu. Najstaršou z nich je zoologická záhrada v Bojniciach. Myšlienka jej vzniku sa zrodila pred 60. rokmi, keď v hradnej priekope Bojnického zámku chovali niektoré druhy živočíchov. Dnes tu žije viac ako 450 druhov zvierat, medzi inými aj na Slovensku ojedinelý slon africký či zebra Hartmannova. Zoologická záhrada v Bojniciach sa stará aj o niekoľko ohrozených druhov, ktoré sú vzácne v celoeurópskom meradle – leopard obláčkový, daniel mezopotámsky či takin zlatý.

Najväčšia je v Košiciach

Košická zoologická záhrada s rozlohou 288 hektárov je najväčšou nielen na Slovensku, ale patrí k najväčším v celej Európe. Popri levoch a tigroch, k najobľúbenejším jej obyvateľom patria tulene obyčajné a tučniaky jednopáse.

V Bratislave majú aj výbeh pre vlka

V Bratislave nájdeme našu najzápadnejšie položenú ZOO, v ktorej len nedávno dokončili priestranný prírodný výbeh pre vlka. Tento výbeh patrí v Európe medzi najkvalitnejšie umelo vytvorené priestory. Medzi exkluzívnych obyvateľov tejto zoologickej záhrady nepochybne patria nosorožce tuponosé, šimpanzy učenlivé, orangutany sumatrianske či pandy červené.

Najmladšia je v Spišskej Novej Vsi

Najmladšiu a zároveň aj najmenšiu ZOO nájdeme v Spišskej Novej Vsi. Vznikla v roku 1989 a medzi jej najväčšie úspechy patrí opakovaný odchov kengúr červenokrkých, surikát vlnkavých a lám alpaka v zajatí.

Môžete si vyskúšať, ako sa cíti prepravované zviera

Keď sme sa kurátora a autora výstavy Csabu Tótha spýtali, či sa ako odborník prikláňa k existencii zoologických záhrad, odpovedal že áno, ale za „ľudských“ podmienok. „Podporujeme len dobré ZOO, väčšina existujúcich je zlá.“

Výstava sa začína na prízemí, kde múzeu zapožičala Zoologická záhrada Bojnice kovovú debnu na prepravu zvierat. V nej si môžu návštevníci aj pobudnúť, aby vedeli, ako sa cíti prepravované zviera.

Opice najradšej pozerajú grotesky

Fotografie zvierat z celého sveta lemujú steny kaštieľa. Sprievodné texty vás upozorňujú napríklad na opice, ktoré so záujmom sledujú televíziu. To patrí ku koníčkom týchto zvierat, pretože ináč sa v zoologickej záhrade nudia. Opice si po výbehu do prírodzeného prostredia nedokážu ošúpať banán, teda zaobstarať vlastnú potravu, keďže v komunite ho dostávajú ošúpaný. Opice najradšej sledujú kreslené grotesky.

Zvieratá z celého sveta

Na fotografiách môžete nájsť zvieratá z celého sveta, pretože kurátor Csaba Tóth za niektorými odcestoval aj do Lisabonu. Jeho vzorom a dobrým priateľom bol RNDr. Peter Lupták, zoológ ZOO v Bojniciach, ktorý tragicky zahynul v roku 2015 vo veku 45 rokov. Dnes na neho spomínajú aj na jednej z výstavných vitrín. Ako zoológ mal nezastupiteľné miesto vo veľkej ríši zvierat. Predmety z jeho pracovného života zapožičala múzeu rodina.

Zo zbierok Múzea Andreja Kmeťa v Martine, pochádza aj jediný vypchatý tapír juhoamerický, vo vitráži Tihányiovského kaštieľa.

Najnebezpečnejší druh – Homo sapiens

Vo Francúzsku zastrelili pytliaci nosorožca a elektrickou pílou mu odrezali roh. Niektorí návštevníci ZOO hádžu zvieratám okrem suchého chleba aj tenisovú loptičku, ktorou sa ďalší nosorožec udusil. Výnimkou nie sú ani prázdne fľaše, ktorými sa hostia ZOO snažia spiace zviera prebudiť.

Ako ukazuje zrkadlo vo výstavnej sieni, najnebezpečnejší druh živočícha je Homo Sapiens. Kurátor výstavy Csaba Tóth však hovorí že „žiadna technika nenahradí živé zviera.“