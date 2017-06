Korunovačné slávnosti v Bratislave na dvakrát. Ukradol magistrát nápad nadšencom?

„Predstavte si, že niečo vymyslíte, dáte tomu konkrétnu podobu a 14 rokov to realizujete a potom vám niekto povie, ďakujem, ale od teraz to budeme robiť my a bez vás. Páčilo by sa vám to? Prečo mesto zneužíva názov nášho podujatia na propagáciu svojich aktivít? Prečo tieto aktivity organizuje týždeň pred naším podujatím a zneužíva logo nášho združenia?“ pýta sa predseda občianskeho združenia Korunovačná Bratislava Miroslav Vetrík.

Založili tradíciu

Občianske združenie organizuje korunovačné slávnosti v Bratislave od roku 2002. Prvé štyri roky spolupracovalo s mestskou časťou Staré Mesto, potom celé podujatie zabezpečovalo vo vlastnej réžii a od roku 2015 v spolupráci a s finančnou podporou magistrátu. Za dlhých štrnásť rokov si vybudovalo meno a získalo obľubu.

„V historických prameňoch sme našli priebeh podujatia, z latinčiny sme doslovne preložili obrad korunovácie z rímskeho pontifikálu so všetkými predpísanými formuláciami a úkonmi. Nakoľko korunovačná ceremónia sa v dejinách výrazne nelíšila, rozhodli sme sa, že tento nemenný prvok ceremoniálu budeme oživovať meniacimi sa panovníkmi v takom poradí, ako vlastne nasledovali a zároveň budeme približovať zaujímavosti danej doby,“ povedal Vetrík. Za svoje vlastné peniaze a vo svojom voľnom čase vyrábali rekvizity – repliky korunovačných insígnií: uhorskú korunu, korunovačný plášť, meč, jablko a žezlo, kostýmy pre kráľov a kráľovné, šľachtu a duchovenstvo, historické zástavy.

„V roku 2007 podujatie navštívil Otto von Habsburg – korunný princ, ktorý mal v tom čase už 95 rokov a vzdal nám hold vyjadrením, že podujatie mu svojou vážnosťou a dôstojnosťou pripomínalo korunováciu jeho otca Karola v roku 1916, na ktorej sa ako 4-ročný zúčastnil. Bola a zostala to naša najlepšia referencia,“ dodal.

Prekvapenie na úrade

Problém podľa Miroslava Vetríka nastal, keď si na staromestskom úrade chcel podať žiadosť o rezerváciu verejného priestranstva pre korunovačný sprievod. „Začiatkom apríla mi však volali, že im pani námestníčka primátora Iveta Plšeková oznámila, že Vetrík Korunovačné slávnosti už nebude organizovať, že čo je na tom pravdy? Že vraj nedostane tento rok od magistrátu ani euro. A žiadali ma, aby som sa čo najskôr stretol s vedením hlavného mesta. Odpovedal som im, že som predsa podal žiadosť na rezerváciu verejného priestranstva na Staré Mesto. Keby som nechcel organizovať toto podujatie, tak by som žiadosť predsa nepodával,“ vysvetlil predseda OZ. Na stretnutí s námestníčkou primátora mu oznámili, že podujatie tento rok organizuje hlavné mesto a to bez občianskeho združenia a v novom termíne.

Magistrát chce Márii Terézii venovať týždeň

Podľa magistrátu si 300 rokov od narodenia rakúsko-uhorskej panovníčky Márie Terézie, ktorú korunovali práve v Bratislave, zaslúži väčšie podujatie. „Hlavné mesto sa v tento výnimočný rok rozhodlo vytvoriť vlastný koncept spomienky na korunovácie. Bratislava bude žiť korunováciami nie iba cez víkend, ale celý týždeň. Do organizácie podujatia sú zapojené mestské kultúrne inštitúcie, nie jedno, ale niekoľko občianskych združení a aj jednotlivcov. Tematicky bude dominovať výročie narodenia Márie Terézie,“ uvádza hlavné mesto vo svojom stanovisku.

Korunovačné slávnosti pod taktovkou občianskeho združenia predstavia korunováciu Alžbety Kristíny, matky Márie Terézie.

Rozhodne súd

Občianske združenie sa obrátilo na advokátsku kanceláriu, ktorá na okresný súd podala návrh na vydanie neodkladného opatrenia. Súd v ňom žiada, aby nariadil mestu zdržanie sa organizovania podujatia Bratislavské korunovačné slávnosti. Kroky mesta vidí v rozpore so zákonmi, princípmi právneho štátu a etickými normami.