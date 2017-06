Exstarostu vyšiel pokus o vraždu manželky draho

„Som rada, že bolo už po vyše troch rokoch spravodlivosti konečne učinené zadosť. Aj keď to ešte stále nie je úplne na konci, verím, že krajský súd bude rovnako spravodlivý – a rozhodne rovnako ako teraz okresný,“ uviedla Bačová. Tá podľa vlastný slov zvažuje, že požiada o ochranu. „Obávam sa o život, lebo jemu už o nič nejde. Neviem, čo bude ďalej. Mám strach,“ dodala exmanželka, ktorá prežila len zázrakom.

K hororovému činu došlo 15. marca 2014 počas oslavy šesťdesiatky Bačovej brata. Bača sa opil a začal mať narážky ohľadne mladého dídžeja. Exmanželka sa mu snažila vysvetliť, že s ním nič nemá, ale keď neprestal, mala mu povedať, že sa s ním rozvedie. Zrazu údajne odhrnul sako a vytiahol revolver. Do bývalej partnerky strelil dvakrát, obe rany z dvoj- až štvormetrovej vzdialenosti len tesne minuli srdce. Ak by včas nedostala lekársku pomoc, dnes by už nežila. Z vážnych zranení sa liečila dva mesiace.

Aj keď obhajoba od začiatku tvrdila, že Bača bol v čase spáchania skutku nepríčetný, jeho exmanželka si myslí pravý opak. Za pravdu jej dali aj závery odborníkov z psychiatrickej liečebne vo Veľkom Záluží.

„Celý čas som o tom bola presvedčená. Na sto percent! Bola som mu najbližšie, poznala som jeho reakcie, a preto som si bola istá, že to, čo urobil, bolo len preto, že bol opitý – a nie kvôli nejakej duševnej poruche. Predložili sme množstvo dôkazov o našom presvedčení, že nie je duševne chorý. Nakoniec to potvrdili aj znalci,“ doplnila Bačová s tým, že má ťažké srdce iba na to, že sa takáto závažná kauza riešila viac ako tri roky.

„Akoby sa v celom tom procese strácala obeť… Že je tam niekto, smutný človek, ktorý čaká na výsledok a bojí sa o svoj vlastný život,“ uzavrela Bačová.

Napriek rozsudku sa exmanželka teraz bojí o život ešte viac ako predtým. Keďže obhajoba sa odvolala, rozsudok ešte nie je právoplatný a jej bývalý partner je stále na slobode. „Každé jedno vychádzanie a prichádzanie do bytu, aj keď sa pohybujem v známom prostredí… Tieto myšlienky mám niekoľkokrát denne. Keď vystupujem z výťahu, kde to on pozná, napadne mi, či náhodou nie je niekde za rohom. Stále ma to sprevádza, čo mi, samozrejme, nepridáva ani na psychickej pohode. Za tie roky ma to už dosť vyčerpalo,“ priznala.

Súd v utorok popoludní rozhodol okrem trestu aj o tom, že Bača musí exmanželke nahradiť škodu vo výške viac ako 34-tisíc eur. „Dopustil sa konania, ktoré bezprostredne smerovalo k dokonaniu obzvlášť závažného zločinu vraždy, pričom čin bol spáchaný na chránenej osobe,“ vysvetlila sudkyňa. Za vraždu v štádiu pokusu dostal dvadsaťročný trest, ktorý si odpyká v ústave s maximálnym stupňom stráženia.