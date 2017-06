Heliport v nitrianskej nemocnici sa oneskorí

Už viac ako rok tu záchranárske vrtuľníky nepristávajú po zotmení či za zlého počasia. Toto provizórium sa ešte predĺži.

Nemocnica nie je spokojná s projektom na vybudovanie heliportu, ktorý jej dodalo vysúťažené košické Architektonické štúdio Atrium. Dôvodom sú viaceré nedostatky, ktoré odhalil nezávislý technický posudok.

„Štandardne preverujeme dodávky tovarov, respektíve diel a služieb, či sú dodané v súlade s vypísanými technickými špecifikáciami. Pretože ide o technicky a logisticky náročnú stavbu heliportu, požiadali sme o vypracovanie posudku nezávislého odborníka,“ ozrejmila Tatiana Timková, hovorkyňa Fakultnej nemocnice Nitra.

Projekt na heliport podľa nej nevypracovala odborne spôsobilá osoba. Obsahoval tiež množstvo chýb a vo viacerých bodoch bol rozpore s leteckým predpisom a odborným posudkom heliportu. Zmluvu s víťazom súťaže preto nemocnica vypovedala.

Doterajšie vyjadrenia nemocnice považuje architektonické štúdio sú zavádzajúce. „Absolútne vylučujeme, že by nami dodaná projektová dokumentácia bola vyhotovená odborne nespôsobilou osobou alebo by mala byť v rozpore s leteckým alebo akýmkoľvek iným predpisom. Samozrejme, vieme to preukázať,“ oponujú architekti Dušan Burák a Michal Burák.

S dôvodmi, ktoré nemocnica uvádza, nesúhlasia. „Sme presvedčení, že sme si v celom rozsahu splnili svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy a jej príloh. Za výsledkom svojej práce si stojíme. V súčasnosti vykonávame kroky, aby sme celú situáciu ozrejmili a s nemocnicou sa dohodli,“ dodali architekti.

Oficiálny heliport má byť vybudovaný na streche pavilónu chirurgických disciplín. Autor: Pravda, Žaneta Janečková

Ministerstvo zdravotníctva, ktoré je zriaďovateľom nemocnice, sa tým už zaoberá. Teraz musí rozhodnúť, či súťaž povolí zopakovať. „Požiadali sme nemocnicu o dodanie všetkých potrebných informácií a podkladov nevyhnutných pre udelenie súhlasného stanoviska. O danom probléme priebežne komunikujeme,“ povedala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.

Na heliport získala nemocnica dvojmiliónovú dotáciu, ktorú má už viac ako rok na účte. Vyčerpať ju musí do konca tohto roka, inak o ňu príde. „Po tomto termíne nie je možné čerpanie. Nemocnica by ju musela v rámci zúčtovania finančných vzťahov so štátnym rozpočtom vrátiť,“ dodala Eliášová. Podľa hovorkyne nemocnice tento scenár zatiaľ nehrozí.

O jednu dotáciu už nitrianske zdravotnícke zariadenie prišlo. V marci vrátilo rezortu 300-tisíc eur, ktoré boli určené na projekt nadzemného tunela medzi liečebných pavilónom a pavilónom chirurgických disciplín. Nestihlo by ich vyčerpať do stanoveného termínu, teda do konca júla.

Problémy sú aj okolo tunela. Jeho dokončenie sa oneskorí. Pôvodne mal byť hotový v júli, nakoniec ho dobudujú v septembri. Vyjsť má tiež drahšie. Podľa nemocnice za to môžu zistené nezrovnalosti v projektovej dokumentácii a rozpočtovej časti. Projektovú dokumentáciu k tunelu spracovala rovnaká firma ako v prípade heliportu.