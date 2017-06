Bratislava chce opraviť Michalskú vežu

Hlavné mesto chce opraviť Michalskú vežu, ktorá je symbolom mesta a nachádza sa v historickom centre. Opravu by chcelo mesto financovať z prebytku, ktorý je výsledkom hospodárenia za minulý rok, čo je suma 26 miliónov eur.



(Kliknutím na obrázok zväčši, Michalská veža v Bratislave.(Kliknutím na obrázok zväčši, otvoriť v novom okne Autor: Pravda, Ľuboš Pilc

Použitie týchto peňazí na vežu i na ďalšie projekty však musí schváliť mestské zastupiteľstvo. Ak ich mestskí poslanci neschvália, mesto nebude môcť revitalizáciu stavby i ďalšie projekty uskutočniť. „Veža je v zlom stave, od fasády, cez sochy, balkón, až po hodiny. Budova patrí mestu,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. Koľko peňazí na to budú potrebovať, ukáže projekt, ktorý treba urobiť v spolupráci s pamiatkarmi. „Chceme tam vyčleniť aspoň milión eur,“ doplnil.

Okrem opravy mestskej pamiatky by peniaze z prebytku chcelo mesto investovať do dopravných projektov, na parky, opravy terás k bytovým domov i revitalizáciu niektorých budov v meste. Patria sem napríklad vybudovanie kruhového objazdu na križovatke Rusovská – Lenardova v Petržalke, rekonštrukcia električkovej trate na Špitálskej ulici v Starom Meste i druhý výjazd na kruhom objazde vo Vrakuni. Z prebytku by tiež mesto chcelo vybudovať nový park pre ľudí na Komenského námestí za historickou budovou Slovenského národného divadla, v pláne je tiež dotácia 335-tisíc eur pre bratislavskú mestskú časť Karlova Ves na vybudovanie lodenice.

Michalská veža je jednou z najznámejších historických pamiatok v Bratislave. Meria 51 metrov a v súčasnosti sa vo veži nachádza Múzeum zbraní, jedno z tematických múzeí Múzea mesta Bratislavy. Návštevníkov oboznamuje s históriou mestského opevnenia. Z najvyššieho poschodia Michalskej veže je vchod na ochodzu, odkiaľ sa návštevníkovi ponúka výhľad na historickú časť Bratislavy.