Policajti zachránili v Košútoch krvácajúcu ženu

Dramatickú službu zažili v sobotu popoludní dvaja galantskí policajti Marek Varga a Tomáš Czako. Vďaka svojej duchaprítomnosti zachránili život 21-ročnej žene, ktorá krvácala.

„Stála služba ich poslala preveriť nahlásené oznámenie. V obci Košúty (okres Galanta) sa mala v ohrození života nachádzať mladá 21-ročná žena. Policajti ihneď začali prehľadávať okolie mosta, keď si na ceste všimli na pobehovať neznámu osobu. Vzápätí ju našli ležať neďaleko pri oplotení rodinného domu,“ opísala trnavská krajská policajná hovorkyňa Mária Linkešová.

Žena krvácala a začala strácať vedomie, preto jej policajti do príchodu záchranárov ošetrovali rany a dali jej napiť. „Na ženu stále hovorili, no jej stav sa zhoršoval. Vážnosť situácie prinútila policajtov, aby ju naložili do služobného auta a odviezli do nemocnice. Pri presune sa skontaktovali so záchranármi a ženu preložili do sanitky, ktorú policajná hliadka sprevádzala až do nemocnice,“ opísala Linkešová.

Keď sa pred nemocnicou otvorili dvere sanitky, žena sa dala na útek. Po pár metroch ju však policajti dostihli a odovzdali zdravotníkom. „Podľa vyjadrenia lekárov jej policajti svojim konaním zachránili na mieste život,“ dodala hovorkyňa.