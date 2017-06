Na nitriansky súd prišiel mail, píše sa v ňom o bombe

„Chcem nahlásiť niečo. Zajtra o 10.00 hod. vybuchne bomba na Okresnom súde v Nitre,“ prečítali si dnes v podateľni Okresného súdu v Nitre e-mail, ktorý bol doručený okolo siedmej hodine ráno.

„Okamžite po prijatí oznámenia boli na miesto vyslané policajné hliadky, ktoré zabezpečili miesto do príchodu pyrotechnika. Okresný súd bol evakuovaný,“ informovala nitrianska krajská policajná hovorkyňa Božena Bruchterová.

Prehliadku budovy ukončili pred pol jedenástou dopoludnia. Na mieste bol aj pes na vyhľadávanie výbušnín. Žiadne ohrozenie sa nakoniec nepotvrdilo.

Bomby opakovane nahlasoval anonym na košických súdoch. V prípade boli nedávno obvinení dvaja muži. V apríli policajti prehľadávali všetky okresné súdy po telefonáte na linku 158. Na ktorom súde mala byť bomba uložená, anonym nespresnil. Bezpečnostné opatrenia sa preto dotkli všetkých.

Hneď na to zavládol rozruch v Novom Meste nad Váhom. „Haló, haló. Dobrý deň. Chcel by som nahlásiť v Novom Meste nad Váhom na okresnom súde bombu. Je to dosť veľká bomba,“ povedal muž na tiesňovú linku 112. Vzápätí zložil. Po tomto telefonáte museli policajti evakuovať šesť inštitúcií, spolu 302 ľudí. Muža podozrivého zo šírenia poplašnej správy policajti po pár hodinách chytili. Začiatkom júna pribudli ďalšie hlásenia o bombách. Terčom sa stali pošty, banky a poštové banky.